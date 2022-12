Έκρηξη ενυδρείου στη Γερμανία: Νεκρά εξωτικά ψάρια στους δρόμους - Δείτε βίντεο

Χάος επικράτησε μετά την έκρηξη του ενυδρείου σε ξενοδοχείο του Βερολίνου, όπου τραυματίστηκαν δύο άτομα. Μέσα στο ενυδρείο υπήρχαν 1.500 εξωτικά ψάρια τα οποία μετά την έκρηξη, ακολούθησαν την πορεία του νερού και έφτασαν μέχρι τους δρόμους όπου βίντεο δείχνουν να κείτονται νεκρά.

Το λόμπι του ξενοδοχείου καταστράφηκε από την πίεση που νερού, ενώ και στον δρόμο έξω από το ξενοδοχείο η κατάσταση ήταν απερίγραπτη.

Η δήμαρχος του Βερολίνου, Φρανζίσκα Γκίφεϊ, σε δηλώσεις της εξήγησε ότι από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα αφού η έκρηξη έγινε στις 5:45 το πρωί και αν είχε γίνει μια ώρα μετά, θα μιλούσαμε για ανθρώπινα θύματα.

At least two people have been injured when a large aquarium burst at a hotel in central Berlin, police say.



