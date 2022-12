Εξερράγη στη Γερμανία το μεγαλύτερο κυλινδρικό ενυδρείο του κόσμου - Είχε 1.500 εξωτικά ψάρια - Φωτό

Τεράστιο ενυδρείο, που βρίσκεται σε ξενοδοχείο του Βερολίνου, εξερράγη νωρίς σήμερα το πρωί και 100 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Πέραν της απίστευτης ζημιάς (…) δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιού» ανέφερε η αστυνομία του Βερολίνου στο Twitter.

«Το ενυδρείο υπέστη ζημιές, υπάρχει διαρροή νερού. Η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη προς το παρόν» είχε γράψει νωρίτερα η πυροσβεστική υπηρεσία της γερμανικής πρωτεύουσας στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του συγκροτήματος DomAquaree, το οποίο περιλαμβάνει ένα ξενοδοχείο Radisson, ένα μουσείο, καταστήματα και εστιατόρια, το ενυδρείο αυτό είναι το μεγαλύτερο ανεξάρτητο, κυλινδρικό ενυδρείο στον κόσμο, με ύψος 16 μέτρα, ενώ περιείχε ένα εκατομμύριο λίτρα νερού και 1.500 εξωτικά ψάρια.

Το συγκρότημα βρίσκεται στην τουριστική περιοχή Μίτε του Βερολίνου και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν κλείσει έναν μεγάλο δρόμο μπροστά από το συγκρότημα που οδηγεί από την Αλεξάντερπλατς προς την Πύλη του Βραδεμβούργου λόγω του μεγάλου όγκου του νερού που έχει χυθεί από το κτίριο.

Ο δρόμος και το πεζοδρόμιο είναι γεμάτοι συντρίμμια.

Λεωφορεία έχουν σταλεί στο συγκρότημα για να προσφέρουν καταφύγιο στους ενοίκους του ξενοδοχείου που εγκαταλείπουν το κτίριο, ανέφερε η αστυνομία στο Twitter, καθώς η θερμοκρασία στο Βερολίνο κυμαίνεται γύρω στους 7 βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN