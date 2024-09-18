Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση ομοβροντίας βαλλιστικών πυραύλων με βραχύ βεληνεκές σήμερα, στη δεύτερη δοκιμή του τύπου μέσα σε μια εβδομάδα, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, εντοπίστηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη «ανάλυση» για την εκτόξευση «βαλλιστικών πυραύλων με βραχύ βεληνεκές» προς την ανατολική θάλασσα περί τις 06:50 (τοπική ώρα· 00:50 ώρα Ελλάδας).

Εν αναμονή νέων εκτοξεύσεων, «οι ένοπλες δυνάμεις μας ενίσχυσαν την επιτήρηση και την επαγρύπνησή τους», ενώ «μοιράζονται» τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει με τους συμμάχους της Σεούλ, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, πρόσθεσε το επιτελείο.

Το Τόκιο επιβεβαίωσε τις εκτοξεύσεις. Η ιαπωνική ακτοφυλακή ανακοίνωσε πως ήδη πύραυλος κατέπεσε στη θάλασσα.

Τα σκάφη στην περιοχή όπου ενδέχεται να καταπέσουν πύραυλοι «παρακαλούνται να δίνουν προσοχή στις πληροφορίες που τους διαβιβάζονται» και «αν αντιληφθούν πτώση βλημάτων, να μην πλησιάσουν, αλλά να ειδοποιήσουν το λιμενικό», παρότρυνε.

Την περασμένη Πέμπτη, η Βόρεια Κορέα προχώρησε επίσης στην εκτόξευση «βαλλιστικών πυραύλων με βραχύ βεληνεκές» προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας, κατά τη Σεούλ. Επρόκειτο για την πρώτη σημαντική οπλική δοκιμή της Πιονγκγιάνγκ από τις αρχές του Ιουλίου.

«Καταδικάζουμε σθεναρά την εκτόξευση πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα, που αποτελεί προφανή πρόκληση (...) και απειλεί σοβαρά την ειρήνη και τη σταθερότητα στην κορεατική χερσόνησο», τόνισε αμέσως μετά το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο.

Η Βόρεια Κορέα έχει διεξαγάγει δεκάδες οπλικές δοκιμές (και) φέτος. Ειδικοί εκτιμούν πως αυτό ενδέχεται να συνδέεται με τη φερόμενη παράδοση από την Πιονγκγιάνγκ πυραύλων και πυρομαχικών στη Ρωσία, προς χρήση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Δύση κατηγορεί συχνά τη βορειοκορεατική κυβέρνηση ότι προμηθεύει με όπλα και πυρομαχικά τη Ρωσία, κάτι που η χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο έχει διαψεύσει.

Στη θεωρία είναι απαγορευμένο στη Βόρεια Κορέα να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους, δυνάμει αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Πιονγκγιάνγκ αψηφά τις αποφάσεις αυτές και τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί, επικαλούμενη το δικαίωμά της στη νόμιμη άμυνα.

Η ένταση στην κορεατική χερσόνησο παραμένει στα ύψη, με τη Βόρεια Κορέα να κλιμακώνει τα τελευταία χρόνια τις δοκιμές πυραύλων και να διαμηνύει πως θα ενισχύσει το πυρηνικό οπλοστάσιό της, λόγω της απειλής που θεωρεί πως αντιμετωπίζει από τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα. Ταυτόχρονα, η Πιονγκγιάνγκ προχωρά σε σύσφιγξη των παραδοσιακών σχέσεών της με τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

