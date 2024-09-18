Η Νορβηγία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα αυξημένα επίπεδα ραδιενεργού καισίου (Cs-137) που εντοπίσθηκαν κοντά στα σύνορα με την Ρωσία στην Αρκτική οφείλονται πιθανότατα σε δασική πυρκαγιά που σημειώθηκε κοντά στο Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία, όπου είχε σημειωθεί το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα στον κόσμο.

Η Νορβηγική Αρχή για τη Ραδιενέργεια και την Πυρηνική Ασφάλεια (DSA) ανέφερε σε χθεσινή της ανακοίνωση ότι μετρήσεις που είχε κάνει έδειξαν «πολύ χαμηλά» επίπεδα ραδιενεργού καισίου στα Σβάνχοβντ και Βικσγιοεφγιέλ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία στην Αρκτική.

Η αρχή, προσθέτει στην ανακοίνωση της, ανίχνευσε αυξημένα επίπεδα ραδιενεργού καισίου (Cs-137) στο Σβάνχβοντ την περίοδο 9-16 Σεπτεμβρίου και στο Βικσγιοεφγιέλ στο διάστημα 5-12 Σεπτεμβρίου, αλλά τα επίπεδα δεν εξέθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπους ή το περιβάλλον.

«Η DSA βρίσκει πάντα καίσιο σε όλους τους σταθμούς φίλτρων αέρα στη Νορβηγία, και αυτό συχνά προέρχεται από ανάδευση σκόνης από παλιές καταπτώσεις από το ατύχημα του Τσέρνομπιλ», αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση.

«Αυτή τη φορά είναι πολύ πιθανό να ευθύνεται η δασική πυρκαγιά γύρω από το Τσέρνομπιλ».

Η αρχή ραδιενέργειας και πυρηνικής ενέργειας της Φινλανδίας αναφέρει επίσης σε ανακοίνωση της ότι ανιχνεύθηκαν ελαφρώς πιο υψηλά επίπεδα καισίου και στους έξι σταθμούς της συλλογής.

«Οι ποσότητες που ανιχνεύθηκαν είναι πολύ μικρές»,

Το υψηλότερο επίπεδο που παρατηρήθηκε τώρα είναι τα 11 μικρομπεκερέλ ανά κυβικό μέτρο, ενώ οι κανονικές μετρήσεις στους σταθμούς είναι μικρότερες του ενός μιρκομπεκερέλ ανά κυβικό μέτρο, αναφέρει, προσθέτοντας ότι μετρήσεις αυτές είναι πολύ μικρές.

Στην ανακοίνωση της αναφέρει επίσης ότι ο μέσος όρος συγκέντρωσης ραδονίου στα φινλανδικά σπίτια είναι 90 μπεκερέλ ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή ένα εκατομμύριο φορές υψηλότερο.

« Συνεπώς πρόκειται πράγματι για μικροσκοπικές ποσότητες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στις 26 Απριλίου 1986, ο 4ος αντιδραστήρας του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Τσέρνομπιλ της Σοβιετικής Ένωσης τέθηκε εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη και πυρκαγιά που κατέστρεψε το κτίριο του αντιδραστήρα και απελευθέρωσε μεγάλες ποσότητες ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα.

Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να διασπαρούν ποσότητες ιωδιου-131, καισίου-134 και καισίου-137, σε τμήματα της βόρειας Ουκρανίας, της Λευκορωσίας, της Ρωσίας, της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) δήλωσε ότι 399 πυροσβέστες συμμετείχαν στην κατάσβεση πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Κιέβου.

Η εν λόγω δήλωση ανέφερε ότι οι εμπειρογνώμονες πραγματοποίησαν αξιολόγηση και διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας ήταν εντός του φυσιολογικού ορίου. Η δήλωση δεν διευκρίνιζε πού σημειώθηκε η πυρκαγιά, αλλά ένας εκπρόσωπος της DSNS επιβεβαίωσε αργότερα στην εφημερίδα Ukrainska Pravda, ένα ουκρανικό μέσο ενημέρωσης, ότι η πυρκαγιά βρισκόταν στη ζώνη αποκλεισμού του Τσέρνομπιλ.

«Υποθέσαμε ότι οι εκπομπές θα μπορούσαν ενδεχομένως να προέρχονται από δασικές πυρκαγιές στην περιοχή της Ουκρανίας, οι οποίες μπορεί να σήκωσαν ραδιενέργεια στον αέρα», δήλωσε η πυρηνική αρχή της Φινλανδίας, προσθέτοντας ότι τα ρεύματα αέρα προέρχονταν από την κατεύθυνση του Τσέρνομπιλ.

Ερωτηθείς σχετικά με την εν λόγω ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις από τις δικές μας αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με αυξημένα επίπεδα ισοτόπων στην ατμόσφαιρα, δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις σχετικά με απειλές για την ανθρώπινη υγεία, ως εκ τούτου δεν έχω τίποτα να πω στην περίπτωση αυτή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

