Ο απολογισμός των πλημμυρών που προκάλεσε η καταιγίδα Μπόρις στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη αυξήθηκε σε τουλάχιστον 23 νεκρούς, με την αστυνομία της Τσεχίας να ανακοινώνει σήμερα ότι βρήκε ένα τέταρτο θύμα σε αυτήν τη χώρα.

Από την περασμένη εβδομάδα, θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν χώρες της περιοχής. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αυστρία, επτά στην Πολωνία και επτά στη Ρουμανία.

Στην Τσεχία, οκτώ άνθρωποι αγνοούνται μετά τις πλημμύρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας της χώρας Γιάκουμπ Βίντσαλεκ.

Το τέταρτο θύμα στην Τσεχία, μια γυναίκα από το χωριό Κομπίλα ναντ Βιντνάβκου, στο βορειοανατολικό τμήμα, αγνοούταν από το πρωί της Κυριακής.

«Δυστυχώς, η γυναίκα, ηλικίας 70 ετών, βρέθηκε νεκρή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος Τύπου της τοπικής αστυνομίας Λίμπορ Χέτμαν.

Το πρακτορείο ειδήσεων CTK μετέδωσε πως το θύμα βρέθηκε παγιδευμένο σε έναν φράκτη κοντά στο σπίτι του, το οποίο είχε καταστραφεί από τον ποταμό Βίντναβκα.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την Τσεχία την Παρασκευή και το Σάββατο είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η στάθμη των ποταμών, ιδίως στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα αυτής της χώρας των 10,9 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

