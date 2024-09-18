Ο απολογισμός των πλημμυρών που προκάλεσε η καταιγίδα Μπόρις στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη αυξήθηκε σε τουλάχιστον 23 νεκρούς, με την αστυνομία της Τσεχίας να ανακοινώνει σήμερα ότι βρήκε ένα τέταρτο θύμα σε αυτήν τη χώρα.
Devastating floods across Central Europe.
Storm Boris toll rises to 22.
Austria, Czech Republic, Poland, and Romania are among the hardest hit by Storm Boris.#Poland #Czech_Republic #Austria #Romania #StormBoris #Storm_Boris #Flood https://t.co/zScmWpE38u pic.twitter.com/5aeYinN9mv— GeoTechWar (@geotechwar) September 18, 2024
Από την περασμένη εβδομάδα, θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν χώρες της περιοχής. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αυστρία, επτά στην Πολωνία και επτά στη Ρουμανία.
Στην Τσεχία, οκτώ άνθρωποι αγνοούνται μετά τις πλημμύρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας της χώρας Γιάκουμπ Βίντσαλεκ.
Το τέταρτο θύμα στην Τσεχία, μια γυναίκα από το χωριό Κομπίλα ναντ Βιντνάβκου, στο βορειοανατολικό τμήμα, αγνοούταν από το πρωί της Κυριακής.
«Δυστυχώς, η γυναίκα, ηλικίας 70 ετών, βρέθηκε νεκρή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος Τύπου της τοπικής αστυνομίας Λίμπορ Χέτμαν.
Το πρακτορείο ειδήσεων CTK μετέδωσε πως το θύμα βρέθηκε παγιδευμένο σε έναν φράκτη κοντά στο σπίτι του, το οποίο είχε καταστραφεί από τον ποταμό Βίντναβκα.
Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την Τσεχία την Παρασκευή και το Σάββατο είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η στάθμη των ποταμών, ιδίως στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα αυτής της χώρας των 10,9 εκατομμυρίων κατοίκων.
- Νέες εκρήξεις σε συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο - 14 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες - Δείτε βίντεο & φωτογραφίες
- Ουκρανική επίθεση με drone σε αποθήκες πυρομαχικών 500 χλμ. μέσα στη Ρωσία - Σεισμός 2,8 Ρίχτερ από την έκρηξη - Δείτε βίντεο
- Η Ρωσία δεν εξέδωσε καμία προειδοποίηση για αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα, δήλωσε το Κρεμλίνο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.