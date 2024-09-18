Οι βομβητές των μελών της Χεζμπολάχ που εξερράγησαν κατά εκατοντάδες την Τρίτη στον Λίβανο ήταν παγιδευμένοι και προγραμματισμένοι να εκραγούν, ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Λιβανέζος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας.

Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της έρευνας που διεξάγουν οι αρχές του Λιβάνου έδειξαν ότι οι συσκευές «ήταν προγραμματισμένες εκ των προτέρων να εκραγούν και περιείχαν εκρηκτικές ύλες δίπλα στην μπαταρία» ανέφερε η πηγή αυτή που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω του «ευαίσθητου» χαρακτήρα της υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

