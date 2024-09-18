Ένας άνδρας, ηλικίας 46 ετών, οδηγήθηκε σήμερα στο εφετείο της Τουλούζης, στη νότια Γαλλία, επειδή επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύζυγό του, αφότου τη νάρκωσε, μια υπόθεση που τράβηξε το ενδιαφέρον δεδομένης μιας άλλης δίκης για κατ’ εξακολούθηση βιασμούς.

Ο 46χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύζυγό του το διάστημα μεταξύ 2019-2022, αφότου προηγουμένως τη νάρκωνε με Zolpidem, ένα ισχυρό υπνωτικό και βιντεοσκοπούσε αυτές τις επιθέσεις.

Σε πρώτο βαθμό, είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών από το δικαστήριο για «σεξουαλική επίθεση με την εισαγωγή μιας ουσίας στο θύμα» και «παραβίαση της ιδιωτικής ζωής» μέσω εγγραφής εικόνων.

«Ο πελάτης μου είναι ένα πρόσωπο που υπήρξε θύμα για χρόνια σωματικής και ψυχολογικής βίας εκ μέρους της ίδιας της συζύγου του», επισήμανε πριν από την ακροαματική διαδικασία η Νελί Μαζεντί, η δικηγόρος του, διευκρινίζοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η γυναίκα «έχει παραδεχθεί ότι τον χτυπούσε».

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του προς το δικαστήριο, ο άνδρας υποστήριξε ότι «αρχικά» παρήγγειλε τα υπνωτικά προκειμένου να «είναι ήρεμος» στο σπίτι.

Κατόπιν παραδέχθηκε ότι έγδυνε και θώπευε την κοιμισμένη σύζυγό του.

«Δεν ήλεγχα τίποτα στο σπίτι, εκείνη τη στιγμή είχα την εντύπωση ότι ήλεγχα κάτι», είπε.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, πέραν του κοινού σημείου της χημικής υποβολής, η υπόθεση του πελάτη της δεν μπορεί να συγκριθεί με την επονομαζόμενη υπόθεση των βιασμών του Μαζάν που βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του δικαστηρίου του Βοκλούζ (νότια Γαλλία), όπου ο Ντομινίκ Πελικό κατηγορείται ότι νάρκωσε τη σύζυγό του με αγχολυτικά προκειμένου στη συνέχεια να τη βιάσει και να προτρέψει δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν.

Ο κατηγορούμενος που δικάζεται στην Τουλούζη «δυστυχώς βρήκε αυτό το μέσο για να προσπαθήσει να έχει μια σωματική επαφή» με τη σύζυγό του, σύμφωνα με τη Μαζεντί για την οποία «δεν υπήρξε βιασμός, δεν υπήρξε απόπειρα βιασμού, μονάχα θωπεύσεις».

Τα γεγονότα αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο μιας δίκης του κατηγορουμένου για μια άλλη υπόθεση, τον βιασμό μιας ιερόδουλης για τον οποίο ο 46χρονος τιμωρήθηκε με φυλάκιση 3 ετών.

Η σύζυγός του έκανε λόγο για αδιαθεσίες, βρήκε ίχνη για συνταγές υπνωτικών χαπιών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείου του άνδρα της και κατέθεσε μήνυση σε βάρος του την Άνοιξη του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.