Η Αννα Σορόκιν, η Ρωσο-γερμανίδα απατεώνισσα που εξαπατούσε πλουσίους στη Νέα Υόρκη ως δήθεν κληρονόμος, εμφανίστηκε στο Dancing With the Stars των ΗΠΑ ως διαγωνιζόμενη.

Το… ιδιαίτερο της υπόθεσης είναι ότι στον χορό της στο ριάλιτι, εμφανίστηκε χορεύοντας με το… βραχιολάκι στο πόδι της. Η Σόροκιν, που εμφανιζόταν σε άτομα της υψηλής κοινωνίας ως Αννα Ντέλβι, εξαπατώντας τράπεζες και ξενοδοχεία, χόρεψε με τον επαγγελματία χορευτή Έζρα Σόσα και για να κάνει λιγότερο αντιαισθητικό το βραχιολάκι στην τηλεοπτική οθόνη, το έντυσε με στρας

«Στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου μεγάλο θέμα. Είναι αρκετά ελαφρύ και τους ζήτησα να το σφίξουν για να μην κουνιέται. Οπότε δεν είναι τόσο κακό», είπε στο Associated Press μετά την πρεμιέρα.

«Είναι το πραγματικό αστέρι του σόου, ας είμαστε ειλικρινείς εδώ», ο επαγγελματίας χορευτής Ezra Sosa για το θαμπωμένο μόνιτορ αστραγάλου της Σορόκιν.

Η Σορόκιν αναγνώρισε ότι το ντεμπούτο της δεν πήγε όπως είχε προγραμματιστεί.

«Αισθάνομαι ανακουφισμένη που τελείωσε», είπε. «Νιώθω ότι ο χορός μου θα μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερος, αλλά είμαι χαρούμενη που το έκανα και ήταν μια εξαιρετική εμπειρία ».

Η Σορόκιν είπε ότι ελπίζει οι θεατές να είναι κάπως επιεικής παρά το ποινικό της ιστορικό.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2013 έως το 2017, η Σορόκιν εξαπάτησε τράπεζες, πολυτελή ξενοδοχέια και μεγάλα ονόματα του Μανχάταν αποσπώντας τους περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια. Η «Άννα Ντέλβι» καταδικάστηκε το 2019 για οκτώ κατηγορίες σε φυλάκιση από τέσσερα έως δώδεκα χρόνια. Πέρασε από πέντε σωφρονιστικά ιδρύματα και αφέθηκε ελεύθερη τον Φεβρουάριο του 2021 λόγω καλής διαγωγής.

Ωστόσο, συνελήφθη αμέσως μετά από τις Αρχές μετανάστευσης, οι οποίες ισχυρίστηκαν ότι είχε υπερβεί τη διάρκεια της βίζας της στις ΗΠΑ και έπρεπε να επιστρέψει στη Γερμανία.

Έκτοτε, από το 2022, η Σορόκιν βρίσκεται σε κατ οίκον περιορισμό στη Νέα Υόρκη, φορώντας «βραχιολάκι» στον αστράγαλο, μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα της απέλασής της.

Όπως μεταδίδει το Associated Press οι περιοριστικοί της όροι έπρεπε να τροποποιηθούν για να της επιτραπεί να ταξιδέψει από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες για τα γυρίσματα.

Η απίστευτη ιστορία της ρωσικής καταγωγής Άννα Σόροκιν ενέπνευσε και το NEΤFLIX, το οποίο κυκλοφόρησε τη σειρά "Inventing Anna" - την «Αννα Ντέλβι» υποδύθηκε η Τζούλια Γκάρνερ.

Σύμφωνα με το Page Six, η Ντέλβι πούλησε τα δικαιώματα της ιστορίας στο Netflix έναντι 320.000 δολαρίων.

