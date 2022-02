Δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε απόψε στην πόλη του Λουχάνσκ, στην ομώνυμη αυτοανακηρυχθείσα «δημοκρατία» της ανατολικής Ουκρανίας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Tass επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 40 λεπτά αφότου αναφέρθηκε μια πρώτη, σε αγωγό φυσικού αερίου, κοντά στην πόλη.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

25.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν το Λουγκάνσκ με ίδια μέσα, 10.000 θα φύγουν με οργανωμένες αυτοκινητοπομπές

Περίπου 25.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ με ίδια μέσα, ενώ περίπου 10.000 θα φύγουν με οργανωμένες αυτοκινητοπομπές, δήλωσε ο Γεβγκένι Κατσαβάλοφ, υπουργός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων των αρχών των φιλορώσων αυτονομιστών, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Περίπου 25.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα (σ.σ. με τη Ρωσία) με τα δικά τους αυτοκίνητα», είπε ο αξιωματούχος, ενώ «σχηματίζεται οχηματοπομπή για την εκκένωση περίπου 10.000 ανθρώπων» με λεωφορεία.

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές ανακοίνωσαν χθες ότι απομακρύνουν τους αμάχους από τις εμπόλεμες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας. Η Δύση βλέπει στην απρόσμενη εξέλιξη το πρόσχημα που ερίζει ότι αναζητεί η Ρωσία για να εισβάλει στη γειτονική χώρα.

