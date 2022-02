Ένας αγωγός φυσικού αερίου στην αποσχισθείσα περιοχή του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, τυλίχθηκε στις φλόγες, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, η φωτιά στον αγωγό Ντρουζμπά εκδηλώθηκε αφού προηγήθηκε μια ισχυρή έκρηξη, κοντά στην πόλη Λουχάνσκ.

Το τοπικό πρακτορείο Luganskinformcenter μετέδωσε πλάνα στο κανάλι του στο Telegram, που δείχνουν μια κίτρινη λάμψη να φωτίζει την πόλη.

BREAKING: HUGE EXPLOSION LIGHTS UP THE SKY IN LPR’s LUGANSK pic.twitter.com/fSDsU5BiNq