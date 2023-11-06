Με την παγκόσμια οργή που προκάλεσε το τελευταίο χτύπημα στου Ισραήλ στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, Αλ-Σίφα, με δεκάδες αμάχους νεκρούς και τραυματίες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο, το οποίο αποδεικνύει, σύμφωνα με τον IDF , τη χρήση ιατρικών εγκαταστάσεων στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Στα πλάνα του βίντεο φαίνεται ένας τρομοκράτης της Χαμάς να μπαίνει σε μια υπόγεια είσοδο ακριβώς έξω από το νοσοκομείο Sheikh Hamad (Σεΐκ Χαμάντ) που χρηματοδοτείται από το Κατάρ.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, η τρύπα οδηγεί στα τούνελ και της υπόγειες σήραγγες της οργάνωσης.

In a briefing to the international media outlets, IDF Spokesman revealed new intelligence showing Hamas's use of medical facilities in the Gaza Strip for terror purposes.



Hagari presents a video showing an underground entrance from Sheikh Hamad Hospital, which connects to #Hamas… pic.twitter.com/6jX4xJd3gy — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 6, 2023

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η Χαμάς χρησιμοποιεί νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένου του βασικού νοσοκομείου της Γάζας, του Αλ-Σίφα, του νοσοκομείου Σεΐκ Χαμάντ που χρηματοδοτείται από το Κατάρ καθώς ενός νοσοκομείου που κατασκευάστηκε από οργανώσεις από την Ινδονησία, ως κάλυψη για τις υπόγειες επιχειρήσεις της.

«Χτίσαμε αυτό το νοσοκομείο για να βοηθήσουμε άλλους»

Ο διαχειριστής του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας απέρριψε σήμερα την κατηγορία του ισραηλινού στρατού ότι οι εγκαταστάσεις του χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς για να εξαπολυθούν επιθέσεις.

«Χτίσαμε αυτό το νοσοκομείο για να βοηθήσουμε άλλους, σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων στη Γάζα», δήλωσε ο Σαρμπίνι Αμπντούλ Μουράντ, πρόεδρος της MER-C, οργάνωσης εθελοντών που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Ινδονησιακού Νοσοκομείου.

«Η κατηγορία του Ισραήλ είναι προϋπόθεση για να μπορέσουν να επιτεθούν το Ινδονησιακό Νοσοκομείο στη Γάζα», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, τη Τζακάρτα.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε χθες ότι σε δορυφορική φωτογραφία φαίνονται εκτοξευτήρες ρουκετών να είναι τοποθετημένοι στον δρόμο απέναντι από το ινδονησιακό νοσοκομείο.

Άλλος αξιωματούχος στη MER-C δήλωσε ότι δεν υπάρχει σήραγγα κάτω από το νοσοκομείο και ότι η δεξαμενή καυσίμων του και οι ηλεκτρογεννήτριές του βρίσκονται σε ξεχωριστά, κοντινά κτίρια για λόγους ασφαλείας.

Η Ινδονησία, η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμών μουσουλμάνων στον κόσμο, έχει ζητήσει άμεση κατάπαυση πυρός και έχει αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Τουλάχιστον 10.022 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και 4.104 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τα ισραηλινά πυρά από τις 7 Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας , ανακοίνωσε σήμερα το υπό την Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

