Την «εξουδετέρωση» του Wael Asfeh, ενός εκ των διοικητών της Χαμάς, ανακοίνωσε ο IDF.

מטוס קרב של חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן, חיסל במהלך הלילה את המחבל ואיל עספה, מפקד גדוד דיר אל-בלח של ארגון הטרור חמאס בחטיבת מחנות המרכז >> pic.twitter.com/OImv5GVVdf November 6, 2023

Ο Ασάφ σκοτώθηκε σε νυχτερινό βομβαρδισμό των Ισραηλινών στη Γάζα και σύμφωνα με τον IDF συμμετείχε ενεργά στην εισβολή των μελών της Χαμάς, στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, ως ένας εκ των διοικητών των μονάδων που υλοποίησαν την επίθεση.

עספה, יחד עם מפקדים נוספים במחנות המרכז לקח חלק בשילוח מחבלי נח'בה לשטח ישראל במתקפה הרצחנית ב-7 באוקטובר, ותיכנן פיגועים נוספים לאחר המתקפה >> pic.twitter.com/TssTVEuRm2 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 6, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.