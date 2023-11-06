Την «εξουδετέρωση» του Wael Asfeh, ενός εκ των διοικητών της Χαμάς, ανακοίνωσε ο IDF.
מטוס קרב של חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן, חיסל במהלך הלילה את המחבל ואיל עספה, מפקד גדוד דיר אל-בלח של ארגון הטרור חמאס בחטיבת מחנות המרכז >> pic.twitter.com/OImv5GVVdf— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 6, 2023
Ο Ασάφ σκοτώθηκε σε νυχτερινό βομβαρδισμό των Ισραηλινών στη Γάζα και σύμφωνα με τον IDF συμμετείχε ενεργά στην εισβολή των μελών της Χαμάς, στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, ως ένας εκ των διοικητών των μονάδων που υλοποίησαν την επίθεση.
עספה, יחד עם מפקדים נוספים במחנות המרכז לקח חלק בשילוח מחבלי נח'בה לשטח ישראל במתקפה הרצחנית ב-7 באוקטובר, ותיכנן פיגועים נוספים לאחר המתקפה >> pic.twitter.com/TssTVEuRm2— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 6, 2023
- Η Χαμάς επιτρέπει και σήμερα την έξοδο από τη Γάζα μέσω της Ράφα για ξένους και Παλαιστίνιους με διπλή υπηκόοτητα
- Βίντεο «απάντηση» του Ισραήλ για τα χτυπήματα σε νοσοκομεία: Υπόγεια είσοδος της Χαμάς σε νοσοκομείο στη Γάζα
- Anadolu - Φιντάν προς Μπλίνκεν: Αποτρέψτε τη στοχοποίηση αμάχων από το Ισραήλ
