Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

O IDF «εξουδετέρωσε» έναν ακόμα διοικητή της Χαμάς: «Συμμετείχε στην εισβολή στο Ισραήλ» - Δείτε βίντεο

Ο Wael Asfeh συμμετείχε ενεργά στην εισβολή των μελών της Χαμάς, στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου

Ασάφ

Την «εξουδετέρωση» του Wael Asfeh, ενός εκ των διοικητών της Χαμάς, ανακοίνωσε ο IDF.

Ο Ασάφ σκοτώθηκε σε νυχτερινό βομβαρδισμό των Ισραηλινών στη Γάζα και σύμφωνα με τον IDF συμμετείχε ενεργά στην εισβολή των μελών της Χαμάς, στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, ως ένας εκ των διοικητών των μονάδων που υλοποίησαν την επίθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Χαμάς IDF
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark