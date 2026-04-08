Εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «αθετούν» νωρίς τους όρους της συμφωνίας

Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, να λέει στους δημοσιογράφους νωρίτερα σήμερα ότι ο Λίβανος δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων.

«Αν αυτή δεν είναι άλλη μια περίπτωση πρόωρης υπαναχώρησης των ΗΠΑ, τότε τι είναι;!» έγραψε ο Μπαγκάεϊ δίπλα στο σύντομο βίντεο.

Ο Μπαγκάεϊ κοινοποίησε επίσης τη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν Σαρίφ στο X, η οποία ανέφερε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ «συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

If this isn’t yet another case of the U.S. early reneging, then what is it?!#Lebanon pic.twitter.com/UVgZKFBdqj — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 8, 2026

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο οποίος διαμεσολάβησε προκειμένου να βρεθεί μία διπλωματική διέξοδος για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, έγραψε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με τους συμμάχους τους, συμφώνησαν (να εφαρμοστεί) άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων χωρών, με άμεση ισχύ».

Πηγή: skai.gr

