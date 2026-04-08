Βανς: Οι ΗΠΑ έχουν «ισχυρά χαρτιά» – Προειδοποίηση στο Ιράν για «σοβαρές συνέπειες» αν σπάσει τη συμφωνία

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, ενώ υποστήριξε πως υπήρξε παρεξήγηση σχετικά με την εκεχειρία, καθώς οι Ιρανοί διαπραγματευτές θεώρησαν ότι αυτή περιλάμβανε και τον Λίβανο, κάτι που - όπως υποστήριξε - δεν είχε συμφωνηθεί από την πλευρά των ΗΠΑ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Βουδαπέστη, ο Βανς ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ έχει προσφερθεί να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στον Λίβανο και, όπως είπε, «προσπαθεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες» για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα και να προσέλθει σοβαρά στο τραπέζι των συνομιλιών, τονίζοντας πως σε διαφορετική περίπτωση ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχει επιλογές» ακόμη και για επιστροφή στη σύγκρουση.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι, αν το Ιράν παραβιάσει τη συμφωνία, θα αντιμετωπίσει «σοβαρές συνέπειες», προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ διαθέτουν «ισχυρά χαρτιά» και είναι έτοιμες να τα αξιοποιήσουν.

Πηγή: skai.gr

