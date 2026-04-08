Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει την περίοδο υποβολής αιτήσεων για έναν νέο γύρο DiscoverEU, ο οποίος προσφέρει σε χιλιάδες νέους και νέες ηλικίας 18 ετών την ευκαιρία να εξερευνήσουν την Ευρώπη με τρένο και μάλιστα δωρεάν. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά σήμερα στη 1 μ.μ. (ώρα Κύπρου) και λήγει στις 22 Απριλίου 2026 στη 1 μ.μ. (ώρα Κύπρου), ενόψει της έναρξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας 2026.

Διατίθενται συνολικά 40.000 ταξιδιωτικές κάρτες. Οι νικητές θα μπορούν να ταξιδεύουν με τρένο για διάστημα έως 30 ημερών, από την 1η Ιουλίου 2026 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Οι νέοι που γεννήθηκαν μεταξύ 1 Ιουλίου 2007 και 30 Ιουνίου 2008 μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας ένα κουίζ με πέντε ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και μία επιπλέον ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσφέρει ταξιδιωτικές κάρτες σε όσους και όσες καταθέσουν αίτηση, σύμφωνα με την κατάταξή τους, έως την εξάντληση του διαθέσιμου αριθμού εισιτηρίων.

Αίτηση μπορούν να καταθέσουν άτομα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+, μεταξύ αυτών και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Βόρειας Μακεδονίας, της Νορβηγίας, της Σερβίας και της Τουρκίας. Οι κάτοχοι εισιτηρίων μπορούν να σχεδιάζουν τις δικές τους διαδρομές ή να αντλούν έμπνευση από προτεινόμενες διαδρομές, όπως η πολιτιστική διαδρομή DiscoverEU, η οποία συνδυάζει διάφορους πολιτιστικούς προορισμούς με έμφαση στην αρχιτεκτονική, τη μουσική, τις καλές τέχνες, το θέατρο, τη μόδα και το σχέδιο.

Το DiscoverEU παρέχει πρόσθετη στήριξη σε συμμετέχοντες και συμμετέχουσες με αναπηρία, προβλήματα υγείας ή με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τη δυνατότητα μετακίνησης με συνοδούς ή την πρόσβαση σε πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω της δράσης ένταξης DiscoverEU.

Ενώ το DiscoverEU ενθαρρύνει τις βιώσιμες σιδηροδρομικές μετακινήσεις, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για νέους και νέες από νησιά, εξόχως απόκεντρες περιοχές, υπερπόντιες χώρες και εδάφη και απομακρυσμένες περιοχές.

Αθηνά Παπακώστα

