Η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό παγκοσμίως - το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησαν οι ετήσιες εκθέσεις του Ινστιτούτου Reuters, πριν από περισσότερο από μια δεκαετία (2015).

Η έρευνα που δημοσιεύτηκε την Τρίτη δείχνει ότι η εμπιστοσύνη του κοινού παγκοσμίως βρίσκεται στο 37%, παρουσιάζοντας πτώση τριών ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποχωρήσει κατά πέντε μονάδες, στο 30% - 20 μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με πριν από 10 χρόνια.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι πλέον ενημερώνονται από πλατφόρμες τρίτων, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα δίκτυα βίντεο, αν και ένας παρόμοιος αριθμός εξακολουθεί να χρησιμοποιεί επίσης ειδησεογραφικούς ιστότοπους και τηλεοπτικές ειδήσεις. Οι παραδοσιακές πηγές παραμένουν πιο δημοφιλείς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Τα δεδομένα μας δείχνουν ένα μείγμα άγχους, αποστασιοποίησης και κυνισμού από την πλευρά του κοινού, καθώς σε πολλούς δεν αρέσει ο τρόπος με τον οποίο οι εκδότες καλύπτουν μακροχρόνια ειδησεογραφικά θέματα, όπως η μετανάστευση, ο πληθωρισμός και οι διεθνείς συγκρούσεις», ανέφερε το ινστιτούτο.

Chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης

«Ωστόσο, η έκθεση διαπιστώνει επίσης δεκτικότητα σε νέες πηγές και μορφές ενημέρωσης, καθώς και πίστη σε αυτό που μπορούν να προσφέρουν οι ειδήσεις στην καλύτερη εκδοχή τους».

Παρά το γεγονός ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις ειδήσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η εμπιστοσύνη σε αυτή τη μορφή ενημέρωσης είναι πολύ χαμηλότερη σε σύγκριση με τις ειδήσεις γενικότερα, αγγίζοντας το 22%.

Και μόλις το 10% όσων συμμετείχαν δήλωσε ότι οι περισσότερες από τις ειδησεογραφικές τους ανάγκες καλύπτονταν από δημιουργούς περιεχομένου (creators) και ινφλουένσερς, γεγονός που υποδηλώνει ότι λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ως αντικαταστάτες των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης.

Εν τω μεταξύ, η εμπιστοσύνη στις απαντήσεις από chatbots τεχνητής νοημοσύνης (AI chatbots) μεταξύ των ερωτηθέντων παγκοσμίως βρίσκεται στο 20%, αν και η εβδομαδιαία χρήση τους έχει αυξηθεί από το 7% στο 10% (και στο 16% μεταξύ των ατόμων κάτω των 35 ετών).

Παράλληλα, η υποστήριξη προς την αμερόληπτη ενημέρωση παραμένει υψηλή, εμφανιζόμενη σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη από τις αλλαγές στην κατανάλωση ειδήσεων, με την υποστήριξη να σημειώνει πτώση μόλις 3% από το 2020.

Στις ΗΠΑ, η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις βρίσκεται στο 25% και είναι ακόμη χαμηλότερη (15%) μεταξύ των Αμερικανών με πολιτική απόκλιση προς τη δεξιά.

Ορισμένα μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα κατέγραψαν μεγάλες πτώσεις, με την εμπιστοσύνη τόσο στο CBS News όσο και στο Fox News να υποχωρεί κατά 10 μονάδες σε σχέση με το 2025, και το CNN να σημειώνει πτώση κατά έξι μονάδες.

Τα διαδικτυακά βίντεο ειδήσεων (online news video) αποτελούν πλέον κυρίαρχη τάση παντού: το 77% παγκοσμίως καταναλώνει διαδικτυακά βίντεο ειδήσεων κάθε εβδομάδα, και η πλειοψηφία παρακολουθεί πλέον τέτοια βίντεο σε κάθε αγορά που καλύπτει η έκθεση. Πλέον, ξεπερνά τις τηλεοπτικές ειδήσεις σε κάθε αγορά, εκτός από τη Γερμανία, τη Δανία και την Ολλανδία.

«Η δημοτικότητα των δημιουργών περιεχομένου και του διαδικτυακού βίντεο δεν αποτελεί απόδειξη ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν πλέον ειδήσεις, αλλά υποδηλώνει ότι θέλουν οι ειδήσεις να είναι πιο προσβάσιμες, πιο κατανοητές και πιο σχετικές με τη ζωή τους», αναφέρει η έκθεση.

Τα ευρήματα βασίζονται σε μια διαδικτυακή έρευνα στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 100.000 άνθρωποι σε 48 αγορές.

Πηγή: skai.gr

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