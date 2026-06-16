Επιφυλακτικότητα και στάση αναμονής χαρακτηρίζει την αγορά δεξαμενόπλοιων για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Οι πλοιοκτήτες δεν πρόκειται να επαναλάβουν τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ για εβδομάδες έως ότου βεβαιωθούν ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι «ουσιαστική», υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της ιαπωνικής Mitsui OSK Lines (MOL) στους Financial Times σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη. Η MOL είναι εκ των κορυφαίων εταιρειών διαχείρισης δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως.



«Αυτό που θα πρέπει να εφαρμοστεί δεν είναι απλώς μια απλή συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική, και να μεταφράζεται στις πραγματικές συνθήκες στο Στενό του Ορμούζ, έτσι ώστε οι ναυτιλιακές εταιρείες να μπορούν να αισθάνονται άνετα να περάσουν από αυτό», τόνισε ο Τζοτάρο Ταμούρα της Mitsui OSK.



Η ιαπωνική MOL είναι ένας παγκόσμιος κολοσσός των θαλάσσιο μεταφορών. Αν και διαθέτει έναν τεράστιο και διαφοροποιημένο στόλο που περιλαμβάνει πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers), dry bulk (χύδην ξηρού φορτίου) και μεταφοράς αυτοκινήτων, το τμήμα των δεξαμενόπλοιων της (MOL Tankship Management / MOL Tankers) είναι από τα ισχυρότερα διεθνώς.



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Σημειώνεται ότι η CIA αμφισβητεί τη δέσμευση του Ιράν στη συμφωνία με τον Τραμπ. Οι αξιολογήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έθεσαν υπό αμφισβήτηση την προθυμία της Τεχεράνης να κάνει βασικές παραχωρήσεις, ακόμη και καθώς η κυβέρνηση κινείται προς μια επίσημη συμφωνία. «Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αυτή η συμφωνία θα κάνει το Ισραήλ ασφαλέστερο» διαβεβαίωσε πάντως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Πηγή: skai.gr

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