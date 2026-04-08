Σαμπάζ Σαρίφ: Στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός συμπεριλαμβάνεται ο Λίβανος

«Το Ιράν και οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ, ο οποίος διαμεσολάβησε προκειμένου να βρεθεί μία διπλωματική διέξοδος για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Χαιρετίζω θερμά τη συμφωνία και εκφράζω την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στην ηγεσία και των δύο χωρών. Προσκαλώ τις αντιπροσωπείες τους στην Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, για να διαπραγματευτούν περαιτέρω για μια οριστική συμφωνία για την επίλυση όλων των διαφορών», έγραψε ο Σαρίφ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σαρίφ τόνισε ότι και τα δύο μέρη επέδειξαν «αξιοσημείωτη σοφία και κατανόηση» και θα παραμείνουν εποικοδομητικά αφοσιωμένα στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαμεσολάβησης υψηλού διακυβεύματος.

«Ελπίζουμε ειλικρινά ότι οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ θα επιτύχουν την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και επιθυμούμε να μοιραστούμε περισσότερα καλά νέα τις επόμενες ημέρες», κατέληξε ο Σαρίφ.

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

I warmly welcome the… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Πηγή: skai.gr

