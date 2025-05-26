Spiegel: 14 πρόσφυγες επέστρεψαν εθελοντικά στην Ελλάδα

Ο Τύπος για τις πενιχρές εθελοντικές επιστροφές προσφύγων από τη Γερμανία στην Ελλάδα και τον πιθανό φόβο του Μερτς μήπως ταπεινωθεί από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η συγκυβέρνηση Συντηρητικών και Σοσιαλδημοκρατών του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς «δίνει στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος σε πρόσφυγες δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, οι οποίοι ήρθαν στη Γερμανία και κατέθεσαν εκ νέου αίτηση ασύλου, τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη χώρα πρώτης εισόδου στην ΕΕ. Το ενδιαφέρον των προσφύγων είναι προς το παρόν εξαιρετικά περιορισμένο, γράφει το Spiegel Online με τίτλο «14 πρόσφυγες επέστρεψαν εθελοντικά στην Ελλάδα».

Η ιστοσελίδα παρατηρεί: «Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF) απαντώντας σε ερώτημα του Spiegel αναφέρει ότι μόλις 14 άτομα επέστρεψαν στην Ελλάδα μέχρι τις 21 Μαΐου. Ας σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία, σχεδόν 100.000 πρόσφυγες που αναγνωρίστηκαν ως δικαιούχοι πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα ήρθαν στην Γερμανία μέσα στην τελευταία πενταετία.

Pro Asyl: Παραπλανητικές πληροφορίες σε πρόσφυγες

Περίπου 2.000 άτομα σε όλα τα ομόσπονδα γερμανικά κρατίδια έχουν λάβει μέχρι σήμερα επιστολή για εθελοντική επιστροφή στην Ελλάδα, με 78 από αυτά να εκφράζουν ενδιαφέρον. Στην επιστολή, η υπηρεσία BAMF υπόσχεται στους πρόσφυγες ότι θα τους παραλάβουν από το αεροδρόμιο κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα, θα τους παρασχεθεί διαμονή με "πλήρη διατροφή" για διάστημα έως και τεσσάρων μηνών και στη συνέχεια θα ενταχθούν σε ένα ελληνικό πρόγραμμα ένταξης, που θα τους προετοιμάσει για την αγορά εργασίας.

Η οργάνωση Pro Asyl επέκρινε με αυστηρό τρόπο την επιστολή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων. Η γερμανική ΜΚΟ σημειώνει ότι η γερμανική υπηρεσία "χτίζει παλάτια στην άμμο" και προσπαθεί να εξαναγκάσει πρόσφυγες να επιστρέψουν στην Ελλάδα "με παραπλανητικές πληροφορίες και ένα αμφιλεγόμενο πρόγραμμα στήριξης".

Στις 16 Απριλίου, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Γερμανίας στη Λειψία έκρινε ότι οι απελάσεις ανύπαντρων, υγιών, αρτιμελών ανδρών προσφύγων στην Ελλάδα είναι επιτρεπτές. Η απόφαση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, καθώς ανοίγει, στην ουσία, τον δρόμο ακόμα και για αναγκαστικές απελάσεις στην Ελλάδα, οι οποίες ενδέχεται να αφορούν δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες».

Ο Μερτς «κομπάρσος στο σόου Τραμπ»

«Το επόμενο διάστημα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Επισήμως, για να ενισχύσει τις διατλαντικές σχέσεις. Ανεπίσημα, ωστόσο, τον απασχολεί αναμφίβολα η ανησυχία μήπως ταπεινωθεί δημόσια από τον αμερικανό πρόεδρο, όπως συνέβη πρόσφατα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ή τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα», σχολιάζει η Handelsblatt με τίτλο «Κομπάρσος στο ριάλιτι σόου του Τραμπ».

Η οικονομική εφημερίδα παρατηρεί: «Τι μπορεί να κάνει λοιπόν; Χρειάζεται ένα δώρο για να εξευμενίσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο…ανταγωνισμός με άλλους προέδρους και αρχηγούς κυβερνήσεων είναι αδυσώπητος. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μετέφερε πρόσφατα στον πρόεδρο Τραμπ πρόσκληση του Βασιλιά Καρόλου να επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Κατάρ χάρισε μάλιστα στον πρόεδρο ένα ολόκληρο αεροπλάνο.

Ποιες είναι επομένως οι επιλογές του Φρίντριχ Μερτς; Κρασί από το κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου, από όπου κατάγονται οι πρόγονοι του Τραμπ, είναι εκτός κούρσας, μιας και ο αμερικανός πρόεδρος δεν πίνει. Πιθανή θα ήταν ίσως μια ξενάγηση στο εργοστάσιο της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας Rheinmetall. Και αν τίποτα από αυτά δεν βοηθήσει; Τότε υπάρχει πάντα η επιλογή ενός υπογεγραμμένου αντίγραφου του βιβλίου του πρώην καγκελάριου Λούντβιχ Έρχαρντ με τίτλο "Ευημερία για όλους". Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα το διαβάσει φυσικά, αλλά ίσως κάνει μια ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Κάτι θα είναι κι αυτό».

Πηγή: Deutsche Welle

