Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς Τραμπ: Η ΕΕ ζητά προθεσμία έως τις 9 Ιουλίου για «μια καλή συμφωνία»

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν για το εμπόριο.

Στη σκιά των απειλών Τραμπ για επιβολή επιπρόσθετων δασμών 50% στα ευρωπαϊκά προϊόντα, από 1ης Ιουνίου, η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι η ΕΕ θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, έως τις 9 Ιουλίου, για να «καταλήξει σε μια καλή συμφωνία».

Η ανάρτηση της προέδρου της Κομισιόν

«Καλή επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ μοιράζονται την πιο σημαντική και στενή εμπορική σχέση στον κόσμο.

Η Ευρώπη είναι έτοιμη να προωθήσει τις συνομιλίες γρήγορα και αποφασιστικά.

Για να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, θα χρειαστούμε χρόνο μέχρι τις 9 Ιουλίου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε την Παρασκευή ότι θα προτείνει την επιβολή δασμών 50% σε προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου, λέγοντας ότι η ΕΕ ήταν δύσκολη στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημιουργήθηκε με πρωταρχικό σκοπό να εκμεταλλευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ΕΜΠΟΡΙΟ, ήταν πολύ δύσκολη στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social. «Οι συζητήσεις μας μαζί τους δεν οδηγούν πουθενά!»

Από πλευράς του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ υποστήριξε ότι οι περισσότερες χώρες διαπραγματεύονται με «καλή πίστη» έκτος της ΕΕ.

Ειδικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημιουργήθηκε με πρωταρχικό σκοπό να επωφεληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ΕΜΠΟΡΙΟ, ήταν πολύ δύσκολη στις διαπραγματεύσεις. Τα ισχυρά εμπορικά εμπόδια, οι φόροι, οι γελοίες εταιρικές κυρώσεις, οι νομισματικές χειραγωγήσεις, οι άδικες και αδικαιολόγητες αγωγές κατά αμερικανικών εταιρειών και πολλά άλλα, έχουν οδηγήσει σε εμπορικό έλλειμμα με τις ΗΠΑ άνω των 250.000.000 δολαρίων ετησίως, αριθμός που είναι εντελώς απαράδεκτος. Οι συζητήσεις μας μαζί τους δεν οδηγούν πουθενά! Ως εκ τούτου, προτείνω έναν άμεσο δασμό 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2025. Δεν θα υπάρχει δασμός εάν το προϊόν κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Ο Τραμπ, μιλώντας κατόπιν σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, δήλωσε ότι είναι «μια χαρά» με δασμό 50% στην Ένωση, ελλείψει εμπορικής συμφωνίας. «Δεν αναζητώ συμφωνία με την ΕΕ» διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν τον Μάρτιο δασμούς 25% σε αυτοκίνητα, χάλυβα και αλουμίνιο από την ΕΕ και τον Απρίλιο δασμούς 20% σε άλλα προϊόντα της ΕΕ. Στη συνέχεια, μείωσαν στο μισό τον συντελεστή του 20% έως τις 8 Ιουλίου, ορίζοντας ένα χρονικό περιθώριο 90 ημερών για τις συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης δασμολογικής συμφωνίας.

Σε απάντηση, η ΕΕ των 27 κρατών ανέστειλε τα δικά της σχέδια για την επιβολή αντιποίνων σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα και πρότεινε μηδενικούς δασμούς για όλα τα βιομηχανικά προϊόντα και από τις δύο πλευρές.

