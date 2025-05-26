Ο ακροδεξιός υπουργός της ισραηλινής κυβέρνησης και πολύτιμος εταίρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ανέβηκε στην Πλατεία των Τεμενών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, η οποία κατελήφθη κατά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967 και προσαρτήθηκε από το Ισραήλ, σήμερα το πρωί κατά την έναρξη των εορτασμών της Ημέρας της Ιερουσαλήμ.

«Ανέβηκα στο Ορος του Ναού για την Ημέρα της Ιερουσαλήμ και προσευχήθηκα για την νίκη στον πόλεμο (στην Γάζα), για την επιστροφή των ομήρων μας και για τη επιτυχία του νέου αρχηγού του Σιν Μπετ, του στρατηγού Νταβίντ Ζίνι. Χαρούμενη Ημέρα της Ιερουσαλήμ!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο ακροδεξιός εταίρος του Νετανιάχου, που ανέβηκε συνοδεία μελών της κυβέρνησης, μελών της Κνεσέτ, δεκάδων εβραίων εποίκων και φωτογράφων στην Πλατεία των Τεμενών, όπου βρίσκεται το τέμενος Αλ-Ακσα, τρίτος κατά σειρά ιερός τόπος του ισλάμ.

Η Ιορδανία, τοποτηρητής των ιερών τόπων του ισλάμ στην Ιερουσαλήμ, ανάμεσά τους και του τεμένους Αλ-Ακσα, καταδίκασε με δριμύτητα την επίσκεψη του Μπεν Γκβιρ.

Το ιορδανικό υπουργείο Εξωτερικών καταγγέλλει την προκλητική επίσκεψη ως κατάφωρη παραβίαση του ιστορικού και νομικού στάτους κβο του τεμένους Αλ-Ακσα και ως παραβίαση των υποχρεώσεων του Ισραήλ ως δύναμης κατοχής.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τέτοιες ενέργειες δεν αλλάζουν το γεγονός ότι η Ανατολική Ιερουσαλήμ αποτελεί κατεχόμενο έδαφος χωρίς ύπαρξη ισραηλινής κυριαρχίας επ' αυτής.

Πηγή: skai.gr

