Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε συνάντηση τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί ότι η προγραμματισμένη κοινή συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε και οι δύο ηγέτες θα απαντήσουν σε ερωτήσεις από μια μικρότερη ομάδα δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έφθασε στην Ουάσινγκτον προερχόμενος από την Ουγγαρία και είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που θα συναντηθεί με τον αμερικανό πρόεδρο μετά την απόφασή του να επιβάλει επιπλέον δασμούς στα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ να εξαιρέσει το Ισραήλ από τους δασμούς που ανέρχονται σε 17% στις εισαγωγές ισραηλινών προϊόντων.

Αμέσως μετά την άφιξή του, συναντήθηκε με τον αμερικανό υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και τον εκπρόσωπο Εμπορίου του Λευκού Οίκου Τζέιμισον Γκριρ.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου «η συνάντηση ήταν θερμή, φιλική και παραγωγική».

Πηγή: skai.gr

