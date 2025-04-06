Λογαριασμός
Ντμίτριεφ: Οι επαφές μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ ενδέχεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα

Ο Ντμίτριεφ επισκέφτηκε την Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για έναν κύκλο συνομιλιών με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ

Οι επαφές μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ ενδέχεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Interfax επικαλούμενα τον απεσταλμένο του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, διευθύνοντα σύμβουλο του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου (RDIF) Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο Ντμίτριεφ επισκέφτηκε την Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για έναν κύκλο συνομιλιών με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Μετά από αυτές τις συνομιλίες, ο Ρώσος απεσταλμένος δήλωσε ότι βλέπει μία “θετική δυναμική” στις σχέσεις μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον.

Η επίσκεψη του Ντμίτριεφ σηματοδότησε την πρώτη φορά από το 2022 που ένας υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος ταξίδεψε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ για συνομιλίες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κίριλ Ντμίτριεφ Ρωσία ΗΠΑ Πόλεμος στην Ουκρανία
