Τον γύρο του κόσμου κάνει σήμερα το χθεσινοβραδινό πλήγμα της Ρωσίας εναντίον άμαχου πληθυσμού σε συνοικία της πόλης Κρεβί Ρι (Kryvyi Rih), γενέτειρας του Ουκρανού προέδρου.

Από τον βομβαρδισμό σκοτώθηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους 9 παιδιά, με τις εικόνες των πτωμάτων στους δρόμους της πόλης να προκαλούν φρίκη.

«Ο πύραυλος έπληξε περιοχή κοντά σε κατοικίες, παιγνιδότοπο, δρόμους. Αυτοί που μπορούν και κάνουν τέτοια πράγματα δεν είναι άνθρωποι, είναι καθάρματα», ξέσπασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε διάγγελμά του μετά το μακελειό.

«Υπήρχαν νεκρά παιδιά ξαπλωμένα στο έδαφος, γονείς που έκλαιγαν, ήταν φρικτό», είπε η Γιούλια, 47 ετών, στο Reuters καθώς εξέταζε τα κατεστραμμένα στόρια και τα έπιπλα στο διαμέρισμά της.

Πυροσβέστες έσβησαν πυρκαγιές και πέντε κτίρια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του βομβαρδισμού, ανέφερε μέσω Telegram ο Ιχόρ Κλιμένκο, ο υπουργός Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον Σερχίι Λισάκ, περιφερειάρχη του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου υπάγεται διοικητικά η πόλη, από το ρωσικό πλήγμα υπάρχουν τουλάχιστον 61 τραυματίες, ανάμεσά τους 12 παιδιά.

«Οι διασώστες προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες όλη νύχτα, με φακούς, ανάμεσα σε κατεστραμμένα αυτοκίνητα, και συντρίμμια Οι κάτοικοι μετέφεραν αλουμινόχαρτο και ξύλα για πρόχειρες επισκευές στα σπίτια τους», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σημειώθηκε επίσης επίθεση περί τις 23:00 με drones, η οποία είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί άλλος ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

«Πλήγμα ακριβείας με στόχο στρατιωτικούς» λέει η Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας - με μία λιτή ανακοίνωση - ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε «πλήγμα ακριβείας με πύραυλο» που είχε «εκρηκτική γόμωση» εναντίον εστιατορίου όπου «ήταν συγκεντρωμένοι διοικητές μονάδων και δυτικοί σύμβουλοι».

Στην ανακοίνωση δεν γίνεται λόγο για «παράπλευρες απώλειες».

«Ως αποτέλεσμα του χτυπήματος, οι απώλειες του εχθρού ανέρχονται συνολικά σε 85 στρατιωτικούς και αξιωματικούς ξένων χωρών, καθώς και έως και 20 οχήματα», ανέφερε το υπουργείο στο Telegram.

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει αμάχους, αλλά - κατά την διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία - χιλιάδες πολίτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

Ζελένσκι: η Μόσχα «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την επίθεση η οποία, σύμφωνα με τα «προκαταρκτικά στοιχεία» έγινε με βαλλιστικό πύραυλο και τόνισε ότι απέδειξε ότι η Μόσχα «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός», καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές από τον Φεβρουάριο με σκοπό να βρεθεί τρόπος να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη, υπό την πίεση της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Κάθε επίθεση με πυραύλους και drones αποδεικνύει πως η Ρωσία δεν θέλει παρά μόνο πόλεμο. Και μόνο η διεθνής πίεση στη Ρωσία και όλες οι δυνατές προσπάθειες για να ενισχυθεί η Ουκρανία, η αντιαεροπορική μας άμυνα και οι ένοπλες δυνάμεις μας, θα επιτρέψουν να οριστεί πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο κ. Ζελένσκι επέμεινε χθες στο ότι «η Αμερική, η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος έχουν τη δυνατότητα να αναγκάσουν τη Ρωσία να εγκαταλείψει τον τρόμο και τον πόλεμο».

«Η Ρωσία βομβαρδίζει κάθε μέρα. Κόσμος σκοτώνεται κάθε μέρα», τόνισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει πως φιλοδοξεί να τερματίσει την ένοπλη σύρραξη. Για αυτό, έσπασε τη διπλωματική απομόνωση που είχε επιβληθεί στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν από τις δυτικές πρωτεύουσες αφότου διέταξε την εισβολή.

Η Ουάσιγκτον πιέζει να τερματιστούν γρήγορα οι εχθροπραξίες και οργάνωσαν έμμεσες συνομιλίες με ρώσους και ουκρανούς αξιωματούχους, που πάντως δεν έφεραν καμιά σημαντική πρόοδο.

Υπό αμερικανική πίεση, το Κίεβο διαβεβαίωσε πως θα αποδεχόταν κατάπαυση του πυρός άνευ όρων για 30 ημέρες. Η Μόσχα απέρριψε την ιδέα.

Η Ρωσία συμφώνησε να υπάρξει μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων, χειρονομία πολύ πιο περιορισμένης εμβέλειας. Ωστόσο οι δυο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις του.

Συχνά πλήγματα στο Κρέβι Ρί

Η πόλη, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το μέτωπο, γίνεται συχνά στόχος αεροπορικών επιδρομών αφότου ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. .

Την Τετάρτη, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν όταν η πόλη χτυπήθηκε επίσης από ρωσικό πύραυλο. Στις αρχές Μαρτίου, παρόμοιο πλήγμα σε ξενοδοχείο της πόλης στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους επτά, σύμφωνα με τις αρχές.

Προπολεμικά, ο πληθυσμός της έφτανε τους 600.000 ανθρώπους

