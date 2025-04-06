Λογαριασμός
Ο Ρωσικός στρατός σφυροκοπεί τα ουκρανικά στρατεύματα σε 12 σημεία στην επαρχία Σούμι

Οι Ρώσοι κατέλαβαν το χωριό Μπασίβκα και συνεχίζουν την επέλασή τους - Κοντά στα σύνορα με τη Σούτζα τα ρωσικά στρατεύματα

Ουκρανία

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το ρωσικό σφυροκόπημα στις θέσεις του ουκρανικού στρατού, παρά τις συζητήσεις που διεξάγονται για μία πιθανή εκεχειρία, έστω και προσωρινή.

Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε το χωριό Μπασίβκα και πλήττει τις ουκρανικές δυνάμεις σε άλλα 12 σημεία, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Σούτζα, στην επαρχία Σούμι.

