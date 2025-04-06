Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το ρωσικό σφυροκόπημα στις θέσεις του ουκρανικού στρατού, παρά τις συζητήσεις που διεξάγονται για μία πιθανή εκεχειρία, έστω και προσωρινή.

Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε το χωριό Μπασίβκα και πλήττει τις ουκρανικές δυνάμεις σε άλλα 12 σημεία, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Σούτζα, στην επαρχία Σούμι.

Πηγή: skai.gr

