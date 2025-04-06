Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το ρωσικό σφυροκόπημα στις θέσεις του ουκρανικού στρατού, παρά τις συζητήσεις που διεξάγονται για μία πιθανή εκεχειρία, έστω και προσωρινή.
Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε το χωριό Μπασίβκα και πλήττει τις ουκρανικές δυνάμεις σε άλλα 12 σημεία, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Σούτζα, στην επαρχία Σούμι.
Πηγή: skai.gr
- «Πολιτική ανηθικότητα»: Αντίδραση του εκπροσώπου του Ερντογάν στον χαρακτηρισμό του CHP «αρχηγός χούντας»
- Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ επανεξελέγη στην ηγεσία του CHP - «Αρχηγός χούντας ο Ερντογάν - Να πάμε σε πρόωρες εκλογές»
- Έναυσμα πολέμου; Το Ισραήλ αποκάλυψε έγγραφο που συνδέει το Ιράν με τις σφαγές της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου - Φωτογραφία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.