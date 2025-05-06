Ο υπεύθυνος της αίθουσας Τύπου του Βατικανού Ματέο Μπρούνι δήλωσε σήμερα ότι από την καπνοδόχο της Καπέλα Σιξτίνα πρόκειται να βγει ο πρώτος καπνός αύριο το απόγευμα, γύρω στις 19.00 ώρα Ιταλίας (20.00 ώρα Ελλάδας). Το κονκλάβιο, ως γνωστόν, θα αρχίσει αύριο στις 16.30 το απόγευμα, τοπική ώρα.

Από μεθαύριο Πέμπτη, κάθε ημέρα θα διεξάγονται τέσσερις ψηφοφορίες. Θα μπορεί να διακρίνει κανείς τον καπνό από την πλατεία του Αγίου Πέτρου στις 10.30 τοπική ώρα (μόνον σε περίπτωση εκλογής του νέου πάπα) και στις 12 το μεσημέρι. Το απόγευμα, σε περίπτωση αίσιας ψηφοφορίας, ο άσπρος καπνός θα βγει γύρω στις 17.30, διαφορετικά η καπνοδόχος και η σόμπα της Καπέλα Σιξτίνα θα χρησιμοποιούνται στο τέλος της ημέρας και μετά το πέρας της τέταρτης ψηφοφορίας, περίπου στις 19.30 το απόγευμα ώρα Ιταλίας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι σε περίπτωση που δεν έχει προκύψει νωρίτερα το επιθυμητό αποτέλεσμα, τα ψηφοδέλτια των καρδιναλίων θα καίγονται στη σόμπα της Καπέλα Σιξτίνα στο τέλος της πρωινής και της απογευματινής τους συνεδρίασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

