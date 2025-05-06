Όλα όσα σκεφτόμαστε όταν ακούμε τη λέξη Βατικανό - προσευχή, όρκοι σιωπής και μυστικές διεργασίες πίσω από ερμητικά κλειστές πόρτες – όλα αυτά είναι πραγματικότητα όταν συνεδριάζει το Κονκλάβιο για την εκλογή νέου Πάπα.

Η πιο σημαντική ημέρα για το μέλλον του Βατικανού πλησιάζει.

Αύριο, Τετάρτη 6 Μαΐου, πίσω από τις βαριές ξύλινες πόρτες της Καπέλα Σιξτίνα, 133 καρδινάλιοι θα εκλέξουν τον νέο Ποντίφικα και πνευματικό ηγέτη 1,4 δισεκ. καθολικών σε όλον τον κόσμο, που θα ηγηθεί της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τα επόμενα (πολλά ή λίγα χρόνια).

Ο καθένας τους έχει ορκιστεί στα Ευαγγέλια να κρατήσει τις λεπτομέρειες μυστικές εφ' όρου ζωής. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άτομο που βρίσκεται μέσα στο Βατικανό κατά τη διάρκεια του κονκλαβίου.

Η διαδικασία είναι απόλυτα μυστική - με αυστηρότατους ελέγχους για να μην υπάρχει έξωθεν παρέμβαση ή διαρροή πληροφοριών - και ο λαός θα μαθαίνει το αποτέλεσμα από το σήμα καπνού, από τη διάσημη καμινάδα του παρεκκλησίου.

Ήδη χθες, το Βατικανό ανακοίνωσε ότι θα κόψει το τηλεφωνικό σήμα κατά τη διάρκεια του Κονκλαβίου. Η μετάδοση θα απενεργοποιηθεί από τις 3 μ.μ. στις 7 Μαΐου και θα αποκατασταθεί μετά την ανακοίνωση του νέου ποντίφικα.

Extra omnes

Η τελετή έναρξης του Κονκλαβίου θα πραγματοποιηθεί στις 4.30 το απόγευμα της 7ης Μαΐου, στην Καπέλα Σιξτίνα, μετά από προσευχή του Κολεγίου των Καρδιναλίων στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Στις 10:00 π.μ., θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία «για την εκλογή του Ρωμαίου Ποντίφικα» και θα ακολουθήσει η ορκωμοσία των καρδιναλίων εκλεκτόρων.

Η διαδικασία εκλογής ξεκινά με την τελετουργική φράση "extra omnes" («έξω όλοι») – που σηματοδοτεί την πλήρη απομόνωση των εκλεκτόρων από τον έξω κόσμο. Μέσα στην Καπέλα Σιξτίνα θα μείνουν μόνο οι133 καρδινάλιοι με δικαίωμα ψήφου.

Οι καρδινάλιοι θα ψηφίζουν δύο φορές την ημέρα - πρωί και βράδυ - μέχρι να εκλεχθεί ο νέος Ποντίφικας και να βγει ο λευκός καπνός από την καμινάδα της Καπέλα Σιξτίνα.

Η διάρκεια του Κονκλαβίου παραμένει άγνωστη, καθώς μπορεί να διαρκέσει μια ημέρα ή και εβδομάδες.

Για όσο κρατήσει η διαδικασία, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης θα έχουν ζωντανή μετάδοση από την Πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπου αναμένεται να συρρέει συνεχώς μεγάλο πλήθος πιστών.

