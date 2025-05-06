Βρετανία και Ινδία κατέληξαν σε συμφωνία «ορόσημο» για το εμπόριο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε σήμερα Τρίτη στη σύναψη εμπορικής συμφωνίας με την Ινδία που αναμένεται να ενισχύσει το διμερές εμπόριο κατά 25,5 δισεκατομμύρια λίρες.



Η συμφωνία, η μεγαλύτερη για το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit, προβλέπει την άμεση μείωση των δασμών στο ουίσκι και το τζιν από 150% σε 75%, με περαιτέρω μείωση στο 40% έως το 2035. Επιπλέον, οι δασμοί για τα αυτοκίνητα θα μειωθούν δραστικά από πάνω από 100% σε μόλις 10%, ανοίγοντας την ινδική αγορά στη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.



Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου ανακοίνωσε ότι θα προστεθούν 4,8 δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου ετησίως. Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρετανών και Ινδών αξιωματούχων, με τον υπουργό Επιχειρήσεων, Τζόναθαν Ρέινολντς, να πραγματοποιεί τον τελικό γύρο συνομιλιών με τον Ινδό ομόλογό του, Πιγιούς Γκόγιαλ, την περασμένη εβδομάδα.

BREAKING: The UK has now secured a landmark trade deal with India.



This agreement will slash tariffs on key products like whisky, cosmetics and medical devices and unlock opportunities for businesses across regions and nations of UK.



More 👉 https://t.co/LgwVOYg6s6 pic.twitter.com/6prvsTqsVo May 6, 2025



Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι η συμφωνία, η οποία εστιάζει σε βασικά βρετανικά προϊόντα όπως το ουίσκι, το τζιν, τα αυτοκίνητα και τα καλλυντικά, θα δώσει ώθηση στην οικονομία και θα μειώσει τις τιμές για τους καταναλωτές. Η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε την στερλίνα σε υψηλό τριετίας έναντι του δολαρίου.



«Μέσω της σταθερής και ρεαλιστικής ηγεσίας της κυβέρνησής μας, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταστεί ένα ελκυστικό μέρος για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σήμερα προχωρήσαμε σε μια συμφωνία ορόσημο με την Ινδία - μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο, η οποία θα αναπτύξει την οικονομία και θα αποφέρει οφέλη για τον βρετανικό λαό και τις επιχειρήσεις», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο σερ Κιρ Στάρμερ.



Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι Βρετανοί καταναλωτές θα δουν χαμηλότερες τιμές σε ρούχα, υποδήματα και τρόφιμα καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνει τα εμπόδια στις εισαγωγές από την Ινδία.



Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανέφερε από την πλευρά του ότι «η συμφωνία θα ενισχύσει τη στρατηγική μας συνεργασία και θα ενδυναμώσει την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την καινοτομία και στις δύο οικονομίες». Πρόσθεσε επίσης ότι ανυπομονεί να υποδεχτεί τον Κιρ Στάρμερ στην Ινδία σύντομα.



Πάντως, δεν έλειψαν και οι επικρίσεις. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες χαρακτήρισαν τη νέα εμπορική συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ινδία ως ένα «θετικό βήμα», αλλά προειδοποίησαν ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει «επικίνδυνο προηγούμενο». Ο σερ Εντ Ντέιβι δήλωσε ότι το κοινοβούλιο θα έπρεπε να είχε κληθεί να «εξετάσει διεξοδικά» τη συμφωνία και να του είχε δοθεί το δικαίωμα ψήφου για αυτήν.



Ακόμη, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το Λονδίνο θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει καλύτερους όρους ως μέλος της ΕΕ. Το «Ευρωπαϊκό Κίνημα του Ηνωμένου Βασιλείου» χαρακτήρισε τη συμφωνία θετική, σημειώνοντας όμως ότι η ΕΕ έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ. Η οργάνωση «Best for Britain» ανέφερε ότι μια τελωνειακή συμφωνία με την ΕΕ θα μπορούσε να ενισχύσει το βρετανικό ΑΕΠ κατά 2,2% — δηλαδή 20 φορές περισσότερο από το αναμενόμενο όφελος της συμφωνίας με την Ινδία.



Η συμφωνία με την Ινδία έρχεται μετά από συμφωνίες που έχει συνάψει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit με την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ιαπωνία και άλλες χώρες. Εκτός από το ουίσκι και το τζιν, η συμφωνία με την Ινδία καλύπτει την προηγμένη μεταποίηση, συμπεριλαμβανομένης της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, την καθαρή ενέργεια, τις βιοεπιστήμες και τους δημιουργικούς κλάδους και τις υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

NEWS: The UK and India have agreed a landmark free trade deal to make working people and businesses better off in both our countries 🇬🇧🤝🇮🇳



Delivering on our Plan for Change to grow the economy, raise living standards, and put money back in people’s pockets. pic.twitter.com/h88m5SscCH — UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 6, 2025

Μόλις τεθεί σε ισχύ, κάτι που θα μπορούσε να διαρκέσει έως και ένα χρόνο, οι καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πιθανό να επωφεληθούν από τη μείωση των δασμών στα αγαθά που εισέρχονται στη χώρα από την Ινδία, δήλωσε το Υπουργείο Επιχειρήσεων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει χαμηλότερους δασμούς σε:

ρούχα και υποδήματα

τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων γαρίδων

κοσμήματα και πολύτιμους λίθους

Η βρετανική κυβέρνηση τόνισε επίσης το όφελος για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας από την επέκταση των εξαγωγών των βρετανικών εταιρειών προς την Ινδία.

Οι εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου που θα δουν μείωση των δασμών περιλαμβάνουν:

τζιν και ουίσκι

αεροδιαστημική, ηλεκτρικές και ιατρικές συσκευές

καλλυντικά

συσκευασμένα και μη τρόφιμα του Ηνωμένου Βασιλείου όπως αρνί, σολομός, σοκολάτες και μπισκότα

Οι δασμοί στο τζιν και το ουίσκι, που αποτελούσαν βασικό σημείο τριβής στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, θα μειωθούν στο μισό στο 75%, με περαιτέρω μειώσεις να τίθενται σε ισχύ τα επόμενα χρόνια.

Περαιτέρω, η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για τον τομέα των υπηρεσιών και τις δημόσιες συμβάσεις που επιτρέπουν στις βρετανικές εταιρείες να ανταγωνίζονται για περισσότερες συμβάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.