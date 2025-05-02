Ρώμη: Τοποθετήθηκε η καμινάδα για την παπική εκλογή στην οροφή της Καπέλα Σιξτίνα

Οι προετοιμασίες ώστε το κονκλάβιο να αναδείξει νέο προκαθήμενο της καθολικής εκκλησίας επιταχύνθηκαν την Παρασκευή, με την τοποθέτηση της καμινάδας στην Καπέλα Σιξτίνα, η οποία θα σηματοδοτήσει την εκλογή διαδόχου του Πάπα Φραγκίσκου.

Πυροσβέστες του Βατικανού εθεάθησαν στην οροφή της Καπέλα Σιξτίνα να τοποθετήσουν την καμινάδα, μια κρίσιμη στιγμή στην προετοιμασία για το κονκλάβιο της 7ης Μαΐου.

Μετά από κάθε δύο γύρους ψηφοφορίας στην Καπέλα Σιξτίνα (μία το πρωί και μία το βράδυ), τα ψηφοδέλτια των καρδιναλίων καίγονται σε ειδικό κλίβανο για να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα στον έξω κόσμο.

The Vatican fire brigade has put up the chimney stack, which will announce the election of the new Pope.



The Cardinals will gather in the Sistine Chapel on May 7 to begin the conclave to select the next Pope.



Twice a day, in the morning (except on May 7) and in the evening,… pic.twitter.com/JZMtD3nvjQ — Vatican News (@VaticanNews) May 2, 2025



Εάν δεν επιλεγεί πάπας, τα ψηφοδέλτια αναμειγνύονται με φυσίγγια που περιέχουν υπερχλωρικό κάλιο, ανθρακένιο (ένα συστατικό της λιθανθρακόπισσας) και θείο για να παράγουν μαύρο καπνό. Αλλά εάν υπάρχει νικητής, τα καιόμενα ψηφοδέλτια αναμειγνύονται με χλωρικό κάλιο, λακτόζη και ρητίνη χλωροφορμίου για να παράγουν τον λευκό καπνό.

Ο λευκός καπνός βγήκε από την καμινάδα στην πέμπτη ψηφοφορία στις 13 Μαρτίου 2013, και ο Καρδινάλιος Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο παρουσιάστηκε στον κόσμο ως Πάπας Φραγκίσκος λίγο αργότερα από τη στοά της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου.

Η τοποθέτηση της καμινάδας έλαβε χώρα ενώ οι καρδινάλιοι έφταναν στο Βατικανό για μια ακόμη ημέρα συζητήσεων πριν από το κονκλάβιο που αφορά τις ανάγκες της καθολικής εκκλησίας και το είδος του Πάπα που χρειαζόταν για να αναλάβει τις σχετικές ευθύνες.

Πηγή: skai.gr

