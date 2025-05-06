Πιθανές προμήθειες αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία θα καθυστερήσουν την επίλυση της «ειδικής επιχείρησης», διεμήνυσε την Τρίτη η Μαρία Ζαχάροβα, ερωτηθείσα σχετικά από το Reuters.

Όπως υποστήριξε η Ρωσίδα αξιωματούχος, η έννοια ενός «ανθισμένου κήπου που περιβάλλεται από άγρια ​​ζούγκλα» που διατυπώθηκε στις Βρυξέλλες δεν είναι τίποτα άλλο από μια μετενσάρκωση του ναζιστικού εφιάλτη που βασίζεται στη φυλετική ανωτερότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το πρόσχημα μιας «απειλής από την Ανατολή», όπως έκανε κάποτε το Τρίτο Ράιχ, επαναστρατιωτικοποιείται, προετοιμάζεται για πόλεμο, δεν το κρύβει, και αποκαλεί τη χώρα μας εχθρό. Προφανώς δεν έχουν πάρει μαθήματα από την ιστορία τους, δήλωσε.

Η Ρωσία αναγκάστηκε να ξεκινήσει μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση για να αποτρέψει την Ουκρανία, η οποία είχε καταληφθεί από το νεοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου, από το να γίνει προωθημένη βάση για επιθετικότητα εναντίον της χώρας μας πρόσθεσε.

Οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει η ηγεσία της χώρας μας, θα επιτευχθούν. Η μισανθρωπική ιδεολογία θα ξεριζωθεί και θα πάψει να αποτελεί απειλή. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στη γενιά των νικητών στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο δήλωσε η Ζαχάροβα.

