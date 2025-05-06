Επικοινωνία Πούτιν - Νετανιάχου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για το μεσανατολικό και τις διμερείς σχέσεις είχε την Τρίτη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

"Αντάλλαξαν θερμά συγχαρητήρια με την ευκαιρία της 80ής επετείου της Μεγάλης Νίκης και σημείωσαν επίσης την αποφασιστικότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Ισραήλ να υπερασπιστούν την αλήθεια για τα γεγονότα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου" ανέφερε επίσης το TASS.

Σημειώνεται ότι η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών έρχεται στη σκιά των ισραηλινών επιδρομών στη Συρία. Υπό το καθεστώς Άσαντ στη Συρία ασκούσε επιρροή η Μόσχα, κάτι που δεν συμβαίνει πια με τους τζιχαντιστές του αλ Σάρα στους οποίους ασκεί επιρροή η Άγκυρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.