Η Μελίντα Γκέιτς, φιλάνθρωπος και πρώην σύζυγος του συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, εξέφρασε τη στήριξή της στην υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις.

«Υπάρχουν τόσες πολλές προσπάθειες για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Χρειαζόμαστε έναν ηγέτη που θα υπερασπιστεί την αναπαραγωγική ελευθερία. Έναν ηγέτη που κατανοεί ότι η υποστήριξη των φροντιστών οδηγεί σε πιο υγιείς οικογένειες και ισχυρότερη οικονομία. Έναν ηγέτη που ξέρει ότι όταν οι γυναίκες είναι ισχυρές στην κοινωνία, όλοι ευημερούμε», αναφέρει η Μελίντα Γκέτς σε ανάρτησή της στο X. «Υποστηρίζω την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις γιατί είναι αυτή η ηγέτιδα».

«Κατά τα χρόνια της στον Λευκό Οίκο, έχει αποδείξει ότι ξέρει πώς να ξεπερνά τις κρίσεις ενώ μάχεται για την αλλαγή που χρειαζόμαστε. Θέλω να αγωνιστεί για τη χώρα μας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια», γράφει.

There is so much riding on the election in November. We need a leader who will stand up for reproductive freedom. A leader who understands that supporting caregivers leads to healthier families and a stronger economy. A leader who knows that when women have their full power in… — Melinda French Gates (@melindagates) July 23, 2024

Η Γκέιτς είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι στηρίζει τον Μπάιντεν , αν και δεν έχει γνωστοποιήσει εάν σκοπεύει να συνεισφέρει οικονομικά στην εκστρατεία.



