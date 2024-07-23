Εκλογές ΗΠΑ: (Και) με την υποστήριξη Beyoncé η Κάμαλα Χάρις

Το Χόλιγουντ στηρίζει την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ στην προεκλογική της εκστρατεία. Το CNN αναφέρει ότι η Beyoncé έδωσε στην Κάμαλα Χάρις την έγκρισή της να χρησιμοποιήσει το τραγούδι της Freedom ως επίσημη μελωδία στην προεκλογική εκστρατεία της.



Επικαλούμενη πηγή κοντά στη Χάρις, το αμερικανικό δίκτυο τονίζει ότι «η Beyoncé, η οποία είναι γνωστή για την τήρηση αυστηρών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη μουσική της, ενέκρινε γρήγορα την καμπάνια της Χάρις όταν ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν το «Freedom» τη Δευτέρα».



Το τραγούδι της Beyoncé ακούστηκε σε εκδήλωση του επιτελείου της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, ενώ τελείωνε την ομιλία της.



Η μητέρα της Beyoncé, υποστήριξε τη Χάρις την Κυριακή, σημειώνει το CNN.

Η Κάμαλα Χάρις έχει πλέον εξασφαλίσει την υποστήριξη επαρκούς αριθμού αντιπροσώπων στο συνέδριο του Δημοκρατικού κόμματος -τουλάχιστον 1.967- που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Σικάγο και άρα μπορεί να θεωρείται οριστικό πως θα είναι η υποψήφια του κόμματος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου μετά την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN.

Μάλιστα, τελευταία στοιχεία από το Associated Press δείχνουν την αντιπρόεδρο να υποστηρίζεται από περισσότερους από 2.500 αντιπροσώπους, πολύ περισσότερους από τους 1.976 που απαιτούνται.

Πηγή: skai.gr

