Υπέρ της υποψηφιότητας Χάρις για την προεδρία τάσσεται η μεγαλύτερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων των ΗΠΑ

Η συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων AFL-CIO, η μεγαλύτερη των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως τάσσεται υπέρ της υποψηφιότητας της Δημοκρατικής αντιπροέδρου Κάμαλας Χάρις για την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
