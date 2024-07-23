Υπέρ της υποψηφιότητας Χάρις για την προεδρία τάσσεται η μεγαλύτερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων των ΗΠΑ

Η συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων AFL-CIO, η μεγαλύτερη των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως τάσσεται υπέρ της υποψηφιότητας της Δημοκρατικής αντιπροέδρου Κάμαλας Χάρις για την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου.

