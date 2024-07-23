Μετά την δημοσιοποίηση της επιστολής παραίτησης του Τζο Μπάιντεν (Joe Biden) την Κυριακή από την κούρσα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, πολλοί συνομωσιολόγοι και ακροδεξιοί σχολιαστές άρχισαν να διαδίδουν αμφιβολίες για το αν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ζωντανός και αν η επιστολή ήταν όντως αυθεντική.

Ενδεικτικά, αμέσως μετά τη δημοσίευση της επιστολής στα μέσα κοινωνικής οι παρουσιαστές του Fox News έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη φωτογραφιών ή βίντεο που να συνοδεύουν την ανακοίνωση.

«Είναι ανησυχητικό, έτσι δεν είναι;» δήλωσε ο ο Bret Baier. «Μία απόδειξη ζωής, παρακαλώ», πρόσθεσε η Dana Perino.

Many conspiracy theorists and far-right commentators are spreading doubts that President Biden is alive after he posted a letter on Sunday resigning from his presidential campaign. The theory is baseless. https://t.co/Q4WRdrrXYZ — The New York Times (@nytimes) July 23, 2024

Οι συνομωσιόλογοι άρχισαν να αναλύουν διαδικτυακά την επιστολή Μπάιντεν, ψάχνοντας «αποδείξεις» ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Αρκετοί παρατήρησαν ότι η ιδιόχειρη υπογραφή του Αμερικανού Μπάιντεν, φέρει ξεκάθαρα το όνομα «J.R. Μπάιντεν», αλλά περιέχει επίσης μια υπογράμμιση που δεν φαίνεται σε άλλες υπογραφές του προέδρου.

Σύμφωνα με τους NYT, ο δισεκατομμυριούχος χρηματοδότης Bill Ackman, προώθησε αρκετές αναρτήσεις στο X αμφισβητώντας εάν η υπογραφή ήταν αυθεντική.

«Αν επρόκειτο για κατάσταση ομηρίας, αυτή η επιστολή δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως απόδειξη ζωής», έγραψε στο X σε μια ανάρτηση που έλαβε περισσότερες από 1 εκατομμύριο προβολές.

Αρκετοί σχολιαστές σημείωσαν επίσης ότι η έλλειψη σφραγίδας ή επιστολόχαρτου του Λευκού Οίκου ήταν απόδειξη ότι το έγγραφο δε γράφτηκε στην πραγματικότητα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Καθώς οι αβάσιμες θεωρίες άρχισαν να εξαπλώνονται τη Δευτέρα, ο Τζο Μπάιντεν αποτραβήχτηκε από τα φώτα της δημοσιότητας καθώς αναρρώνει από Covid. Αυτό όμως έδωσε ακόμη περισσότερη τροφή στους συνωμοσιολόγους .

Ο Τσάρλι Κερκ, ο δεξιός podcaster, ανάρτησε στα social media μια περίπλοκη ιστορία που υποδήλωνε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος την περίοδο που γράφτηκε και δημοσιεύτηκε η επιστολή «πέθαινε ή πιθανότατα ήταν ήδη νεκρός».

Το post του έγινε viral – διαβάστηκε περισσότερες από 12 εκατομμύρια φορές στο X.

Παρόλα αυτά, τα πραγματικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι ζωντανός και μάλιστα αποφασισμένος να κάνει «όσα περισσότερα μπορώ» στους τελευταίους έξι μήνες του στον Λευκό Οίκο.

Την Πέμπτη θα υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπεντζαμιν Νετανιάχου.



