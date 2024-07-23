George Clooney: Θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την Κάμαλα Χάρις

Ο Χολιγουντιανός σταρ Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) - και ένθερμος Δημοκρατικός που εμπλέκεται στη συγκέντρωση χρημάτων για το κόμμα - ήταν ανάμεσα σε αυτούς που τις προηγούμενες ημέρες είχαν καλέσει τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Σήμερα, ο Κλούνεϊ χαιρέτισε τον Πρόεδρο Μπάιντεν ως ήρωα για τη «σωτηρία της δημοκρατίας» και εξέφρασε την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις.

«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν έδειξε τι σημαίνει αληθινή ηγεσία. Σώζει τη δημοκρατία για άλλη μια φορά. Είμαστε όλοι τόσο ενθουσιασμένοι που θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε την Αντιπρόεδρο Χάρις στην ιστορική της προσπάθεια», ανέφερε ο 63χρονος σταρ σε δήλωσή του στο CNN.



Πηγή: skai.gr

