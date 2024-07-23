Το BBC, εν μέσω ενός ευρύτατου σχεδίου αναδιάρθρωσης, σχεδιάζει 500 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος του Μαρτίου 2026, ενώ το εργατικό του δυναμικό έχει μειωθεί κατά 10% τα τελευταία πέντε χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Με αφορμή τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσής του, το BBC ανέφερε ότι το εργατικό δυναμικό του έχει μειωθεί κατά σχεδόν 2.000 θέσεις εργασίας τα τελευταία πέντε χρόνια.

«Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2026, αναμένουμε να δούμε μείωση σχεδόν 500 θέσεων εργαζομένων του δημοσίου τομέα», τόνισε το BBC σε ανακοίνωσή του.

Εκτός από ένα ετήσιο σχέδιο εξοικονόμησης 500 εκατομμυρίων λιρών στερλίνων (594 εκατομμύρια ευρώ) που ανακοινώθηκε πριν από δύο χρόνια, το BBC εφαρμόζει ένα πρόσθετο σχέδιο μείωσης των δαπανών ύψους 200 εκατομμυρίων λιρών (237 εκατομμύρια ευρώ), που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Το BBC, ένας θεσμός στη χώρα για σχεδόν έναν αιώνα - πέρα από το δημόσιο μέσο ενημέρωσης και το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικοακουστικών και διαδικτυακών μεταδόσεων ανά τον κόσμο, δέχθηκε επικρίσεις και πυρά από τους Συντηρητικούς για πολλά από τα χρόνια που βρέθηκαν στην εξουσία, μέχρι τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Ιουλίου και τη συντριπτική νίκη των Εργατικών.

Ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, όπως και όλα τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη νέα εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων πλατφορμών, που η συντριπτική πλειοψηφία της νεότερης γενιάς επιλέγει. Επίσης, το BBC έχει να αντιμετωπίσει και μια αυξανόμενη αμφισβήτηση της μεθόδου χρηματοδότησής του.

Τον Μάρτιο, ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Ντέιβι, δήλωσε ότι το BBC εξετάζει διάφορες επιλογές για τη μεταρρύθμιση του ανταποδοτικού τέλους, της κύριας πηγής χρηματοδότησής του, μετά το 2028.

Τον περασμένο χρόνο, το BBC εισέπραξε 3,6 δισεκατομμύρια λίρες (4,27 δισεκατομμύρια ευρώ), από το ανταποδοτικό τέλος μειωμένα κατά 80 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση.

Το τέλος ανέρχεται σήμερα στις 169,50 λίρες (200 ευρώ), έπειτα από μια αύξηση από τον Απρίλιο, μετά από δύο χρόνια παγώματος της τιμής του τέλους.

