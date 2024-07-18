Ολοένα και αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, με τον Μπαράκ Ομπάμα και τη Νάνσι Πελόζι, να πρωτοστατούν στις αντιδράσεις και να ζητούν από τον νυν πρόεδρο να σκεφτεί ξανά την υποψηφιότητά του.

Σύμφωνα με την Washington Post, o πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα φέρεται να είπε σε συνεργάτες του, ότι η πορεία του Τζο Μπάιντεν προς τη νίκη έχει επιβραδυνθεί σημαντικά και πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να εξετάσει σοβαρά τη βιωσιμότητα της υποψηφιότητάς του.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί αποτελεί και δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο Δημοκρατικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η αποχώρησή του είναι θέμα χρόνου. Ειδικότερα, πηγή υπό το καθεστώς της ανωνυμίας ανέφερε ότι πλέον ο πρόεδρος Μπάιντεν «το σκέφτεται πολύ σοβαρά».

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν πως η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι ήταν πίσω από την προτροπή του βουλευτή Άνταμ Σιφ προς τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ και πως η ίδια είπε στον Μπάιντεν ότι δεν μπορεί να κερδίσει τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, δήλωσε μια ανώτατη πηγή από τον Λευκό Οίκο, με άμεση γνώση του θέματος.

Ο Σιφ είπε, σε μια δήλωση χθες, ότι διατηρεί «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με το αν ο Μπάιντεν μπορεί να νικήσει τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώτος Δημοκρατικός που εξέφρασε την άποψή του μετά την απόπειρα δολοφονίας του Σαββάτου σε βάρος του πρώην προέδρου. Η προεκλογική ομάδα του Τζο Μπάιντεν πίστευε πως το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Τραμπ τραυματίστηκε στο δεξί αυτί του, άμβλυνε τις εκκλήσεις προς τον Αμερικανό πρόεδρο να αποσυρθεί από την κούρσα για τον προεδρικό θώκο, πριν από τη δήλωση του Σιφ.

«Η Νάνσι βρίσκεται πίσω από αυτό. Δεν χάνει ευκαιρία. Ο Σιφ δεν θα έκανε την κίνηση αυτή χωρίς την έγκρισή της», επισήμανε η πηγή, η οποία δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Η Πελόζι είναι «πεπεισμένη ότι το δημόσιο αίσθημα είναι κατά του προέδρου των ΗΠΑ και ότι εκείνος δεν μπορεί να το αλλάξει», συμπλήρωσε η πηγή.

Το γραφείο της Πελόζι και ο Λευκός Οίκος δεν έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα να σχολιάσουν σχετικά.

Η Νάνσι Πελόζι, ένα από τα μέλη του κόμματος του Μπάιντεν με τη μεγαλύτερη επιρροή και σταθερή παρουσία στην Ουάσιγκτον εδώ και δεκαετίες, συνηθίζει να παραθέτει ένα απόσπασμα από μια ομιλία που είχε εκφωνήσει ο πρώην πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν στις συναντήσεις για την ηγεσία, σύμφωνα με την πηγή. Στην ομιλία, ο Λίνκολν έλεγε «Με το κοινό αίσθημα, τίποτα δεν μπορεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν μπορεί να επιτύχει».

«Δεν πιστεύω πως θα έλεγα ότι αποχωρεί από την κούρσα», πριν από τη δημόσια προτροπή από κορυφαία στελέχη της ηγεσίας των Δημοκρατικών, ανέφερε η πηγή. «Δεν τον είχα δει να λυγίζει, όμως τώρα ποιος ξέρει;».

«Υπάρχει ένας δρόμος» προς τη νίκη, «όμως θα είναι δύσκολος. Δεν θα είναι εύκολο για την Κάμαλα», πρόσθεσε η πηγή, αναφερόμενη στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, που ενδεχομένως θα αντικαθιστούσε τον Μπάιντεν ως υποψήφια των Δημοκρατικών στις εκλογές.

Οι Δημοκρατικοί «το κάνουμε αυτό στους εαυτούς μας. Είναι απογοητευτικό, όμως πρέπει να τα καταφέρουμε, με ή χωρίς μια αλλαγή» στο ψηφοδέλτιο, επισήμανε η πηγή, προσθέτοντας πως δεν «υπάρχει άλλη επιλογή».

Μπάιντεν: Θα εξέταζα το ενδεχόμενο να αποσυρθώ, εάν είχα πρόβλημα υγείας

Ο Τζο Μπάιντεν είπε σε συνέντευξη που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη ότι θα επανεκτιμούσε το ενδεχόμενο να παραμείνει στην προεδρική κούρσα εάν κάποιος γιατρός του έλεγε ευθέως ότι είχε μια ιατρική πάθηση και θα έκρινε απαραίτητη την απόσυρσή του.

Στη συγκεκριμένη απάντηση ο Μπάιντεν προέβη όταν ρωτήθηκε στη διάρκεια συνέντευξης με τον Ed Gordon της BET News αν υπήρχε κάτι που θα τον έκανε να επαναξιολογήσει την παραμονή του στην κούρσα, όπως μεταδίδουν οι New York Times.

«Αν είχα κάποια ιατρική πάθηση, αν κάποιος, αν οι γιατροί έρχονταν σε εμένα και μου έλεγαν, έχετε αυτό το πρόβλημα», είπε ο Μπάιντεν.

Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά διαφορετικών δηλώσεων σχετικά με το τι θα μπορούσε να τον κάνει να το ξανασκεφτεί. Σε συνέντευξή του στο ABC News αυτόν τον μήνα, ο Μπάιντεν είπε ότι θα εγκατέλειπε μόνο εάν του το έλεγε ο «Κύριος Παντοδύναμος». Σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσιγκτον αρκετές ημέρες αργότερα, είπε ότι θα παρέμενε στην κούρσα εκτός αν του αποδείκνυε το επιτελείο του ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κερδίσει.

Παράλληλα, η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών ανέβαλε κατά μία εβδομάδα τη διαδικασία απόδοσης του επίσημου χρίσματος στον Μπάιντεν καθώς οι ψηφοφόροι του κόμματος και πολλοί από τους κορυφαίους αξιωματούχους του συνεχίζουν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την υποψηφιότητά του.

Κορυφαία στελέχη του κόμματος ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.