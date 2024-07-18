Χωρίς να υπάρξει - όπως ήταν αναμενόμενο - «άσπρος καπνός» ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος για την εκλογή του νέου προέδρου της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, στον οποίο κατήλθαν έξι υποψήφιοι.

Πρώτος ήρθε ο Αντρέ Σασένι, από το Νέο Λαϊκό Μέτωπο της αριστεράς λαμβάνοντας 200 ψήφους, ενώ την δεύτερη θέση, με 142 ψήφους, κατέλαβε ο Σεμπαστιάν Σενού για λογαριασμό του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν. Τρίτη ήλθε, με 124 ψήφους, η απερχόμενη πρόεδρος Γιαέλ Μπραούν-Πιβέ από το κόμμα του προέδρου Μακρόν και τέταρτος, με 48 ψήφους, ο Φιλίπ Ζουβέν από τους Ρεπουμπλικάνους. Στην πέμπτη θέση, με 38 ψήφους, ήλθε η Ναϊμά Μουτσού, η οποία είναι μέλος του κόμματος Ορίζοντες που συνεργάζεται με την παράταξη Μακρόν και έκτος, με 18 ψήφους, ο Σαρλ Ντε Κουρσόν, ανεξάρτητος βουλευτής.

Λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου δήλωσαν ότι αποσύρονται ο Φιλίπ Ζουβέν από τους Ρεπουμπλικάνους και η Ναϊμά Μουτσού από τους Ορίζοντες. Η απόσυρση τους εκτιμάται ότι σε μεγάλο βαθμό θα αποβεί προς όφελος της υποψήφιας της παράταξης Μακρόν, Γιαέλ Μπραούν-Πιβέ, η οποία δεν αποκλείεται στον δεύτερο γύρο να καταλάβει την πρώτη θέση, έστω και με μικρή διαφορά. Και αυτό διότι οι μεν Ορίζοντες συνεργάζονται με την παράταξη Μακρόν, ενώ σε ό,τι αφορά τους Ρεπουμπλικάνους πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται και αυτοί να συνεργαστούν με την παράταξη Μακρόν, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα κάποια από τα σημαντικά «πόστα» της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Δεδομένου ότι στους δύο πρώτους γύρους ο ή η πρόεδρος εκλέγεται μόνο υπό τον όρο ότι θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα και τρίτος γύρος, όπου πλέον εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους μεταξύ των υποψηφίων. Σημειώνεται τέλος ότι η ψηφοφορία είναι μυστική.

