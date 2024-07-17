Ο βουλευτής των Δημοκρατικών Άνταμ Σιφ κάλεσε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του στις εκλογές του Νοεμβρίου, επιτρέποντας έτσι σε έναν άλλον Δημοκρατικό να νικήσει τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μια δεύτερη προεδρία Τραμπ θα υπονομεύσει τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας μας και έχω σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το εάν ο Πρόεδρος μπορεί να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο», αναφέρει ο 64χρονος βουλευτής από την Καλιφόρνια σε δήλωσή του που δημοσιεύουν οι Los Angeles Times.

Μέχρι στιγμής, 19 βουλευτές και ένας γερουσιαστής των Δημοκρατικών έχουν καλέσει δημοσίως τον πρόεδρο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκλογική κούρσα. Πρόκειται για τους βουλευτές Λόιντ Ντόγκετ (Τέξας), Ραούλ Γκριχάλβα (Αριζόνα), Σεθ Μούλτον (Μασαχουσέτη), Μάικ Κουίγκλι (Ιλινόι), Άντζι Κρεγκ (Μινεσότα), Άνταμ Σμιθ (Ουάσινγκτον), Μίκι Σέριλ (Νιου Τζέρσεϊ), Πατ Ράιαν (Νέα Υόρκη), Ερλ Μπλουμενάουερ (Όρεγκον), Χίλαρι Σόλτεν (Μίσιγκαν), Μπραντ Σνάιντερ (Ιλινόι), Εντ Κέις (Χαβάη), Γκρεγκ Στάντον (Αριζόνα), Τζιμ Χάιμς (Κονέκτικατ), Σκοτ Πίτερς (Καλιφόρνια), Έρικ Σόρενσεν (Ιλινόι), Μπρίτανι Πέτερσεν (Κολοράντο), Μάικ Λέβιν (Καλιφόρνια), Άνταμ Σιφ (Καλιφόρνια) και τον γερουσιαστή Πίτερ Γουέλτς (Βερμόντ).

Πηγή: skai.gr

