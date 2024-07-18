Τουρκία: Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο της Σμύρνης λόγω δασικής πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά που μαίνεται σε δασική έκταση κοντά στο αεροδρόμιο της Σμύρνης υποχρέωσε τις τουρκικές αρχές να κλείσουν προσωρινά τον διεθνή αερολιμένα «Αντνάν Μεντερές», δίνοντας εντολή για εκτροπή των εισερχόμενων πτήσεων σε κοντινές πόλεις, έγινε γνωστό σήμερα από την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Pegasus.
Turkiye: Forest fire prompts temporary closure of Izmir's Adnan Menderes Airport July 18

Με ανάρτηση της Pegasus στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) αναφέρεται ότι ο διεθνής αερολιμένας «Αντνάν Μεντερές» έκλεισε προσωρινά και ότι οι εισερχόμενες πτήσεις εκτρέπονται προς το αεροδρόμιο της Αλικαρνασσού (Μπόντρουμ).
At least three people killed in a raging forest fire in Izmir, #Turkey
Επτά αεροσκάφη και 16 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού στο πύρινο μέτωπο, ενώ δεκάδες πυροσβέστες με 35 οχήματα επιχειρούν στην περιοχή.
