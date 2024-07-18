Λογαριασμός
Τουρκία: Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο της Σμύρνης λόγω δασικής πυρκαγιάς

Οι εισερχόμενες πτήσεις εκτρέπονται προς το αεροδρόμιο της Αλικαρνασσού 

Σμύρνη_φωτιά

Η πυρκαγιά που μαίνεται σε δασική έκταση κοντά στο αεροδρόμιο της Σμύρνης υποχρέωσε τις τουρκικές αρχές να κλείσουν προσωρινά τον διεθνή αερολιμένα «Αντνάν Μεντερές», δίνοντας εντολή για εκτροπή των εισερχόμενων πτήσεων σε κοντινές πόλεις, έγινε γνωστό σήμερα από την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Pegasus.

Με ανάρτηση της Pegasus στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) αναφέρεται ότι ο διεθνής αερολιμένας «Αντνάν Μεντερές» έκλεισε προσωρινά και ότι οι εισερχόμενες πτήσεις εκτρέπονται προς το αεροδρόμιο της Αλικαρνασσού (Μπόντρουμ).

Επτά αεροσκάφη και 16 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού στο πύρινο μέτωπο, ενώ δεκάδες πυροσβέστες με 35 οχήματα επιχειρούν στην περιοχή.

