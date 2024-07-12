Σε ιδιωτικές συνομιλίες τους ο Μπαράκ Ομπάμα και η Νάνσι Πελόζι έχουν μιλήσει με προβληματισμό για το μέλλον της εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν και το κατά πόσο ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ικανός να ξανανικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το CNN, προσθέτοντας πως κανένας από τα δύο πανίσχυρα στελέχη των Δημοκρατικών δεν είναι σίγουρος τι να κάνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου, οι Δημοκρατικοί είναι απελπισμένοι και εκλιπαρούν Ομπάμα και Πελόζι να τείνουν χείρα βοηθείας, με δεδομένο ότι ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ δεν έχει την εμπιστοσύνη του Μπάιντεν και ότι ο επικεφαλής της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις δεν έχει το βάθος σχέσης για να μεταδώσει το μήνυμα.

Το CNN μίλησε με περισσότερα από δώδεκα μέλη του Κογκρέσου, στελέχη και πολλούς ανθρώπους σε επαφή τόσο με τον Ομπάμα όσο και με την Πελόζι, πολλοί από τους οποίους είπαν ότι το τέλος της υποψηφιότητας Μπάιντεν είναι ξεκάθαρο και μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί, ακόμη και μετά τη συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης.

Κορυφαίοι δημοκρατικοί λένε ότι τα δύο κορυφαία στελέχη οφείλουν μιλήσουν ξεκάθαρα το συντομότερο δυνατό, προτού γίνει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά, λιγότερο από τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές.

Πολλοί συνάδελφοι της Πελόζι πιστεύουν ότι εκείνη μπορεί να βάλει τέλος σε αυτό το θρίλερ που βασανίζει τους Δημοκρατικούς τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Και το τέλος μπορεί να έρθει αν και όταν πει στον Μπάιντεν ότι πρέπει να εγκαταλείψει την κούρσα.

Η Πελόζι έχει συνομιλήσει με τον Μπάιντεν μετά το τραγικό ντιμπέιτ, αλλά στη συνέχεια η σιδηρά κυρία των Δημοκρατικών ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει την απόφαση του Μπάιντεν να παραμείνει στην κούρσα ως οριστική. Όμως εκείνη, μέσω βοηθού της, αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Η σιωπή του Ομπάμα επί δύο εβδομάδες μετά το ντιμπέιτ έκανε αρκετούς κορυφαίους Δημοκρατικούς να νιώσουν ότι τους άφησε ξεκρέμαστους.

Μετά το ντιμπέιτ ο Ομπάμα έγραψε στο X: «Οι κακές βραδιές στα ντιμπέιτ συμβαίνουν. Πιστέψτε με, το ξέρω».

Το ίδιο επανέλαβε σε εκδήλωση των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη.

Ο Ομπάμα δεν έχει σχεδιάσει να κάνει κάποια δημόσια δήλωση, αλλά οι δικοί του βοηθοί και οι βοηθοί του Μπάιντεν συντονίστηκαν για να δημοσιοποιηθεί αυτή η ανάρτηση, με τρόπο που να θυμίζει ότι ένα ντιμπέιτ του Ομπάμα το 2012 που είχε πάρει άσχημη τροπή, αλλά δεν είχε ως συνέπεια να εγκαταλείψει την κούρσα.

Ωστόσο, τονίζει το CNN, οι βαθύτερες σκέψεις του Ομπάμα για την ικανότητα του φίλου του να κερδίσει τις εκλογές είναι ένα από τα χειρότερα κρυμμένα μυστικά στην Ουάσιγκτον.

Όταν γραφτεί η ιστορία αυτής της περιόδου των δύο εβδομάδων της αμερικανικής πολιτικής, τα δακτυλικά αποτυπώματα του Ομπάμα και της Πελόζι θα είναι πολύ πιο εμφανή από ό,τι είναι γνωστό σήμερα, λένε στο CNN άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.

«Παρακολουθούν και περιμένουν τον πρόεδρο Μπάιντεν να καταλήξει σε μια απόφαση μόνος του», δήλωσε στο CNN Δημοκρατικός, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, για να αποφευχθεί να θεωρηθεί ασέβεια προς τον Μπάιντεν.

Η εκστρατεία του Μπάιντεν αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το περιβάλλον της Πελόζι αρνήθηκε ότι έχει γίνει συζήτηση με τον Ομπάμα.

Ο Ομπάμα, σύμφωνα με ανθρώπους τους περιβάλλοντός του, δέχεται πολλές κλήσεις από ανήσυχους δημοκρατικούς δωρητές και αξιωματούχους, όμως περισσότερο ακούει παρά μιλάει, αποφεύγοντας προσεκτικά να πάρει θέση η οποία μπορεί να διαρρεύσει γρήγορα.

Πηγή: skai.gr

