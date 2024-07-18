Την έντονη αντίδραση φιλοζωικών οργανώσεων και πολιτών προκαλεί το νομοσχέδιο που έχει τεθεί προς έγκριση στην τουρκική Εθνοσυνέλευση για τη διαχείριση του μεγάλου πληθυσμού αδέσποτων σκύλων της χώρας, το οποίο οι υποστηρικτές των ζώων φοβούνται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκτεταμένη θανάτωση των ζώων.

Το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στο κοινοβούλιο από το κυβερνών κόμμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φέρνει αντιμέτωπες ομάδες που υποστηρίζουν ασφαλέστερους δρόμους απαλλαγμένους από τα άγρια σκυλιά με τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων να κάνουν λόγο για σφαγή και να ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Η συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων ξεκίνησε εν μέσω σφοδρών εντάσεων και η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής διήρκεσε σχεδόν χωρίς διάλειμμα 18 ώρες, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Τελικά, υπερψηφίστηκαν τα τρία πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου και η συζήτηση θα συνεχιστεί τη Δευτέρα.

Το νομοσχέδιο, που παρουσιάστηκε στην Εθνοσυνέλευση από το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα υποχρεώνει στους δήμους να απομακρύνουν τους αδέσποτους σκύλους από τους δρόμους και να τους κρατούν σε καταφύγια μέχρι να υιοθετηθούν. Στα «επιθετικά» σκυλιά ή όσα έχουν μη θεραπεύσιμες ασθένειες θα γίνεται «ευθανασία», όπως και σε όσα δεν υιοθετούνται. Το νομοσχέδιο απαιτεί επίσης από όλους τους δήμους να δαπανούν τουλάχιστον το 0,3% του ετήσιου προϋπολογισμού τους για υπηρεσίες αποκατάστασης ζώων και την κατασκευή καταφυγίων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι δήμοι πρέπει να στειρώνουν και να εμβολιάζουν όλους τους σκύλους του δρόμου και να τους αφήνουν εκεί όπου βρέθηκαν μετά τη θεραπεία και όχι να θανατώνουν τα ζώα. Σήμερα υπάρχουν 322 καταφύγια ζώων με δυνατότητα φιλοξενίας συνολικά 105.000 σκύλων.

Ο πρόεδρος Ερντογάν υποστηρίζει ότι περίπου 4 εκατομμύρια αδέσποτοι σκύλοι περιφέρονται στους δρόμους και τις αγροτικές περιοχές της Τουρκίας. Ενώ πολλά από αυτά είναι ζώα ήρεμα και εξοικειωμένα να ζουν με τους ανθρώπους, ενίοτε παρατηρείται το φαινόμενο να συγκροτούν αγέλες και αρκετοί άνθρωποι έχουν δεχθεί επιθέσεις.

«Η πρακτική να "πιάνουμε" τα ζώα, να τα στειρώνουμε, να τα εμβολιάζουμε και να τα αφήνουμε πίσω στους δρόμους δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες μας και προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και παιδιών μας» δήλωσε στην Εθνοσυνέλευση ο Χαρούν Μέρτογλου, βουλευτής του κυβερνώντος AKP. Υπέρ του νομοσχεδίου τάσσονται τα ισλαμιστικά και εθνικιστικά κόμματα.

Η αξιωματική αντιπολίτευση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και το φιλοκουρδικό Kόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) συντάσσονται με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων που υποστηρίζουν ότι η μαζική στείρωση θα ήταν μια πιο ανθρώπινη λύση για τον αυξανόμενο αριθμό σκύλων στους δρόμους. Οι βουλευτές είπαν ότι η αιτία για τους θανάτους παιδιών από εξαγριωμένες αγέλες σκύλων είναι η κυβέρνηση, η οποία δεν είχε εφαρμόσει τον σχετικό νόμο στην πράξη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα πνεύματα οξύνθηκαν και αποφασίστηκε η αλλαγή της αίθουσας συνεδριάσεων, η οποία ούτως ή άλλως ήταν πολύ μικρή. Οι εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ζώων παρακολούθησαν τη συνεδρίαση από την οθόνη στο διάδρομο του Κοινοβουλίου, καθώς δεν τους επετράπη η είσοδος. Την ίδια ώρα, η παρουσία εντός της αίθουσας των οικογενειών των θυμάτων από επιθέσεις σκύλων και των εκπροσώπων της «Πλατφόρμας για Ασφαλείς Δρόμους», που τάσσονται υπέρ του σχεδίου νόμου, προκάλεσε επιπλέον εντάσεις.

Μετά τις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάρτιο, οι περισσότερες μεγάλες πόλεις έχουν δημάρχους του CHP και τίθεται τώρα το ερώτημα αν οι δήμαρχοι αυτοί θα εφαρμόσουν τον νόμο που προωθεί η κυβέρνηση.

