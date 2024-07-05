Το Εργατικό Κόμμα είναι ο νικήτης των εκλογών στη Βρετανία κερδίζοντας μέχρι τώρα πάνω από 400 έδρες και τερματίζοντας 14 χρόνια Συντηρητικής διακυβέρνησης.

𝗟𝗔𝗕𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔𝗡𝗗𝗦𝗟𝗜𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗗𝗦 14-𝗬𝗘𝗔𝗥𝗦 𝗢𝗙 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗚𝗢𝗩𝗘𝗥𝗡𝗠𝗘𝗡𝗧



Britain’s Labour Party won a landslide election victory last night, sweeping the Conservative Party out of power after 14 years.



As of the time of sending this news, the… pic.twitter.com/CEvarH7Zd6 July 5, 2024

Ο σερ Κιρ Στάρμερ πρόκειται να διοριστεί πρωθυπουργός σήμερα, δίνοντας τέλος σε μια ταραχώδη εποχή στην οποία 5 διαφορετικοί ηγέτες των Συντηρητικών έχουν διοικήσει τη χώρα.

Ο Ρίσι Σουνάκ, ο απερχόμενος Πρωθυπουργός, παραδέχτηκε λίγο μετά τις 04.00 το πρωί, ότι οι Εργατικοί είχαν κερδίσει και λέγοντας ότι είχε τηλεφωνήσει στον Σερ Κιρ για να τον συγχαρεί.

Στη νικητήρια ομιλία του λίγα λεπτά αργότερα, ο ηγέτης των Εργατικών υποσχέθηκε «εθνική ανανέωση».

Keir Starmer will become Britain's new prime minister, as his centre-left opposition Labour party swept to a landslide general election victory, ending 14 years of right-wing Conservative rule.https://t.co/IeIccpKqO7 pic.twitter.com/wuugjfuO77 — AFP News Agency (@AFP) July 5, 2024

Ο επόμενος πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ απευθύνθηκε σε πλήθος φίλων των Εργατικών λέγοντας «τα καταφέραμε!», προσθέτοντας ότι «τώρα αρχίζει η αλλαγή», με το κόμμα του να τίθεται στην υπηρεσία του βρετανικού λαού.

Είπε πως οι Βρετανοί ξυπνούν με μια ανακούφιση για την αποτίναξη ενός βάρους από τους ώμους τους και με τη δυνατότητα «να ανακτήσουν το μέλλον τους» μετά από 14 χρόνια Συντηρητικής διακυβέρνησης.

Συμπλήρωσε πως με τη νίκη έρχεται και μια μεγάλη ευθύνη για μία «εθνική ανανέωση» και για την παροχή ευκαιριών και αποκατάστασης του σεβασμού προς τους πολίτες που παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες.

«Πρέπει να επαναφέρουμε την πολιτική στην υπηρεσία του κοινού, να δείξουμε ότι η πολιτική μπορεί να είναι δύναμη καλού», συνέχισε, επισημαίνοντας πως αρχίζει ένας αγώνας περί αποκατάστασης της εμπιστοσύνης που θα καθορίσει την εποχή μας, με γνώμονα το καλό της χώρας πάνω από το καλό του κόμματος.

«Θα κυβερνήσω για κάθε ένα άτομο σε αυτή τη χώρα», διαβεβαίωσε ο κ. Στάρμερ, λέγοντας ότι οι εκλογές κερδήθηκαν με σκληρή μάχη από το αλλαγμένο Εργατικό Κόμμα και ότι αυτή η αλλαγή του κόμματος χάρισε τη νίκη.

Ολοκλήρωσε λέγοντας ότι θα χρειαστεί σκληρή δουλειά, υπομονή και αποφασιστικότητα για την επιδιωκόμενη εθνική ανανέωση.

Το αποτέλεσμα σηματοδοτεί μια ανατροπή από τις εκλογές του 2019, όταν οι Εργατικοί, με επικεφαλής τον βετεράνο αριστερό πολιτικό Τζέρεμι Κόρμπιν, υπέστησαν τη χειρότερη εκλογική τους ήττα εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Από την άλλη πλευρά, ο Ρόμπερτ Μπάκλαντ, πρώην υπουργός των Συντηρητικών που έχασε την έδρα του, το περιέγραψε ως «εκλογικό Αρμαγεδδώνα » για τους Τόρις.

Αναμένεται να είναι το χειρότερο αποτέλεσμα του κόμματος εδώ και σχεδόν 200 χρόνια, με μια μάχη για τη μελλοντική κατεύθυνση του κόμματος που πιθανόν να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

«Συγνώμη» από τον Σούνακ και προαναγγελία παραίτησης από την ηγεσία των Τόρις

After 14 years in government, Britain's Conservative Party suffered a crushing defeat to Labour in Thursday's election. The party of Winston Churchill now face an internal struggle for its soul and future direction https://t.co/zCwNrncjLW pic.twitter.com/iE3Xggqqtb — Reuters (@Reuters) July 5, 2024

Συγνώμη προς το λαό ζήτησε ο Ρίσι Σούνακ στην τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, λίγο πριν υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο.

Προανήγγειλε δε την παραίτηση του και από την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, παραίτηση που θα ισχύσει όταν το κόμμα θα έχει έτοιμη τη διαδικασία ανάδειξης του διαδόχου του.

Σημείωσε ότι οι ψηφοφόροι έδωσαν ένα ξεκάθαρο σήμα ότι η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει και πρόσθεσε πως ο ίδιος άκουσε τον θυμό και την απογοήτευσή τους και αναλαμβάνει την ευθύνη της ήττας.

Απολογήθηκε επίσης ξανά στους υποψηφίους του κόμματός του που δεν εξελέγησαν.

Συνοψίζοντας τα επιτεύγματά του ως πρωθυπουργός, στάθηκε στη μείωση του πληθωρισμού και στη στήριξη της Ουκρανίας.

Παρά τις πολιτικές διαφωνίες, χαρακτήρισε τον νέο πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ «αξιοπρεπή» άνθρωπο που νοιάζεται για τα κοινά, τον οποίο και σέβεται. Είπε δε ότι ο διάδοχός του στην Ντάουνινγκ Στριτ αξίζει την κατανόηση του κόσμου καθώς θα κάνει μαζί με την οικογένειά του αυτή την «τεράστια μετάβαση» στο κορυφαίο πολιτικό αξίωμα της χώρας.

Ολοκλήρωσε τη δήλωσή του πριν αναχωρήσει για το Παλάτι ώστε να υποβάλει στον βασιλιά επισήμως την παραίτηση από την πρωθυπουργία τονίζοντας τη σημασία της ανάδειξης ενός γόνου μεταναστών στην ηγεσία της χώρας. «Πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την ιδέα του ποιοι είμαστε, σε αυτό το όραμα καλοσύνης, αξιοπρέπειας και ανεκτικότητας που πάντα ήταν ο βρετανικός τρόπος», σημείωσε.

Η σύζυγός του Ακσάτα Μούρτι πίσω του κρατούσε προληπτικά μια ομπρέλα, μετά από την άσχημη εικόνα του συζύγου της να προκηρύσσει τις εκλογές απροστάτευτος υπό καταρακτώδη βροχή πριν από έξι εβδομάδες.

Θριαμβευτική αυτοδυναμία των Εργατικών αλλά με «χαμηλό» ποσοστό ψήφων

Τις 412 έδρες από τις 650 της Βουλής των Κοινοτήτων εξασφαλίζει το Εργατικό Κόμμα του σερ Κιρ Στάρμερ μετά από τις χθεσινές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, με μόνο δύο περιφέρειες να εκκρεμούν για την οριστικοποίηση του αποτελέσματος.

Πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των Εργατικών μετά από τις 418 έδρες του Τόνι Μπλερ το 1997.

Οι Συντηρητικοί, στη χειρότερη εκλογική επίδοση της ιστορίας τους, αναδεικνύουν μόλις 121 βουλευτές, χάνοντας 244 έδρες.

Ωστόσο, η διαφορά στο ποσοστό ψήφων είναι μόνο 10%, δηλαδή 33,7% για τους Εργατικούς και 23,7% για τους Συντηρητικούς.

Το ποσοστό για τον κ. Στάρμερ είναι το χαμηλότερο που κερδίζει κόμμα το οποίο αποκτά αυτοδυναμία στην ιστορία των εκλογών του Ην. Βασιλείου. Είναι δε μικρότερο ποσοστό από το περίπου 40% του Τζέρεμι Κόρμπιν στις εκλογές του 2017 και μόνο 1,6% υψηλότερο από το ποσοστό των Εργατικών το 2019.

Οι δε Συντηρητικοί έχασαν 19,9% στο ποσοστό ψήφου από τις εκλογές του 2019.

Το σχετικά χαμηλό ποσοστό ψήφων των Εργατικών αποδίδεται εν μέρει στο ότι ο κ. Στάρμερ δεν κατάφερε να συναρπάσει του ψηφοφόρους, αλλά επίσης στο γεγονός ότι φαίνεται πως ψηφοφόροι των Εργατικών στήριξαν τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες σε μια κίνηση τακτικής σε περιφέρειες που απειλούσαν τους Συντηρητικούς.

Επιπλέον, η αποχή κινήθηκε κοντά στο 40%, αυξημένη από το περίπου 33% του 2019, με τη μεγαλύτερη διαφορά να καταγράφεται σε ασφαλείς περιφέρειες των Εργατικών.

Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη, με απολογισμό ρεκόρ, έρχονται οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες του σερ Εντ Ντέιβι, με 71 βουλευτές. Το κόμμα είναι τέταρτο σε ψήφους με 12,2%.

Το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας SNP ακολουθεί πολύ αποδυναμωμένο με μόνο εννέα έδρες, ενώ το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ εξασφαλίζει τέσσερις (και πιθανώς πέντε) βουλευτές, αν και τρίτο σε ποσοστό ψήφων, με 14,3%.

Τέσσερις έδρες έχουν επίσης οι Πράσινοι και το Κόμμα Ουαλίας Plaid Cymru.

Για πρώτη φορά νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Β. Ιρλανδία είναι το Σιν Φέιν, αλλά οι επτά βουλευτές του θα απέχουν ως συνήθως από τις εργασίες της Βουλής των Κοινοτήτων.

Έξι είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο Τζέρεμι Κόρμπιν, πέντε αναδεικνύει το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα Β. Ιρλανδίας (DUP) και οι υπόλοιπες έδρες μοιράζονται σε μικρότερα βορειοϊρκανικά κόμματα.

Καθώς οι εκλογικές περιφέρειες δήλωσαν ζωντανά τα αποτελέσματά τους στην τηλεόραση - με όλους τους υποψηφίους να παρατάσσονται ο ένας δίπλα στον άλλο στη σκηνή - υπήρξαν μερικές σημαντικές στιγμές.

Ίσως η πιο αξιοσημείωτη ήταν η ήττα της Λιζ Τρας. Η πρώην πρωθυπουργός υπηρέτησε μόλις 49 ημέρες. Ηττήθηκε οριακά από τους Εργατικούς στην εκλογική περιφέρεια του Νοτιοδυτικού Νόρφολκ, έχοντας προηγουμένως μια τεράστια πλειοψηφία 24.180.

Ο πρώην υπουργός και υπέρμαχος του Brexit Τζέικομπ Ρις- Μογκ, ο «αξιότιμος κύριος από τον 18ο αιώνα» όπως τον αποκαλούσαν λόγω της συμπεριφοράς και των σταυρωτών κοστουμιών του, έχασε την έδρα του στο East Somerset και στο Hanham από τον υποψήφιο των Εργατικών.

Ένας ακόμη που έπεσε στο προπύργιό του στο βόρειο Λονδίνο είναι ο πρώην υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς, ο οποίος έχασε την έδρα του από τον υποψήφιο των Εργατικών.

Ακόμη μία ηττημένη των εκλογών είναι η Πένι Μόρντοντ, αρμόδια για τις σχέσεις με το κοινοβούλιο, η οποία το 2022 ήταν υποψήφια για να αντικαταστήσει τον Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία. Εξάλλου θεωρούνταν μία από τους βασικούς υποψήφιους για να αναλάβουν την προεδρία του κόμματος, εφόσον ο Σούνακ αποφασίσει να παραιτηθεί μετά την ήττα.

Και άλλοι υπουργοί δεύτερου πλάνου, όπως ο υφυπουργός Βετεράνων Τζόνι Μέρσερ ή η Τερίς Κόφι πρώην δεύτερη στην ιεραρχία επί κυβερνήσεως Λιζ Τρας, επίσης δεν θα επιστρέψουν στο κοινοβούλιο.

Καθώς περνούσε η νύχτα, μια σειρά από άλλους συντηρητικούς υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου έχασαν επίσης τις θέσεις τους, μεταξύ των οποίων: η υπουργός Παιδείας Τζίλιαν Κίγκαν και η υπουργός Πολιτισμού Λούσι Φρέιζερ.

Δεκάδες απερχόμενοι βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος αποφάσισαν να μην είναι υποψήφιοι, όπως για παράδειγμα η πρώην πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

Αντιθέτως, άλλα στελέχη των Συντηρητικών κατάφεραν να σώσουν τις έδρες τους, όπως ο απερχόμενος υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ, η πρώην υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν ή ο Κένι Μπάντενοκ, υπουργός Εμπορίου επί Ρίσι Σούνακ, ο οποίος παρουσιάζεται συχνά ως υποψήφιος για την προεδρία των Συντηρητικών.

Ο κ. Σουνάκ κέρδισε επίσης την έδρα του στο Γιορκσάιρ.

Νέος πρωθυπουργός μέσα σε μια μέρα

Τα πράγματα κινούνται αρκετά γρήγορα στη βρετανική πολιτική - υπάρχει πολύ λίγος χρόνος μεταξύ του εκλογικού αποτελέσματος και της τοποθέτησης του νέου πρωθυπουργού.

Ο Ρίσι Σούνακ βγαίνει από την Downing Street - το βρετανικό αντίστοιχο του Λευκού Οίκου - μέσα σε 24 ώρες και ο Κιρ Στάρμερ θα εγκατασταθεί στη συνέχεια.

Υπάρχει όμως μια διαδικασία. Ο κ. Σούνακ θα δώσει την παραίτησή του στον βασιλιά και ο Κιρ Στάρμερ θα προσκληθεί επίσημα από τον μονάρχη να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση σε μια συνάντηση που κανονικά γίνεται στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Στη συνέχεια θα εκτελέσει την παραδοσιακή βόλτα στην Downing Street - την οποία παρακολουθούν τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης - πριν απευθυνθεί στο έθνος από τα σκαλοπάτια της Downing Street.

Μετά από αυτό αναμένεται να καλέσει κορυφαίους βουλευτές των Εργατικών στην Downing Street και να τους διορίσει στο νέο υπουργικό του συμβούλιο.

Ολοκληρώνοντας την προεκλογική του εκστρατεία ο σερ Κιρ Στάρμερ έκανε ένα τελευταίο ταξίδι Κάρντιφ-Εδιμβούργο-Μπέρμιγχαμ. Το ιδιωτικό τζετ που χρησιμοποίησε ήταν εκείνο που μετέφερε την εθνική ομάδα της Αγγλίας στη Γερμανία για το εν εξελίξει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου κάθισε μάλιστα στη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού Γκάρεθ Σάουθγκειτ.

Ο φανατικός ποδοσφαιρόφιλος Στάρμερ σίγουρα θα χάρηκε το συγκεκριμένο ταξίδι και πλέον μετά από την εκλογική του νίκη καλείται να δείξει ότι είναι και καλός προπονητής, οδηγώντας την ομάδα του, ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτά που ο ίδιος έχει ορίσει ως στόχο: σταθερότητα, ανάπτυξη, ευημερία, ευκαιρίες για όλους.

Όταν ο Γκάρεθ Σάουθγκειτ είχε αναλάβει τα ηνία της εθνικής είχε υπάρξει γκρίνια. Δεν ήταν όνομα που συνάρπαζε τους φιλάθλους. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τον Στάρμερ, που για πολλούς κέρδισε διότι οι Συντηρητικοί βυθίστηκαν στις ιδεοληπτικές τους έριδες και σταμάτησαν προ πολλού να εκπέμπουν την εικόνα μιας σοβαρής και ικανής κυβέρνησης. Ο νέος πρωθυπουργός θα ελπίζει πως όπως και ο Σάουθγκεϊτ (προ των απογοητευτικών φετινών εμφανίσεων) θα καταφέρει να γίνει αγαπητός και αποδεκτός με βάση τα πεπραγμένα του.

Γεννηθείς τον Σεπτέμβρη του 1962 στο Λονδίνο, ο Κιρ Στάρμερ μεγάλωσε στο Σάρεϊ. Το μικρό του όνομα το οφείλει στην αγάπη των γονιών του για τον ιστορικό ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Κιρ Χάρντι.

Όπως πολλάκις έχει αναφέρει ο ίδιος για να δείξει την ταπεινή του καταγωγή, ήταν γιος ενός κατασκευαστή εργαλείων και μιας νοσηλεύτριας. Τα σημαντικά προβλήματα υγείας της μητέρας του τον σημάδεψαν στη νεανική του ηλικία. Στο 16 του έγινε μέλος των Νεαρών Σοσιαλιστών του Εργατικού Κόμματος και στις σπουδές του επέλεξε τη νομική.

Η αρχική του ειδίκευση ως νομικός ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να καταφέρει το 2008 να αναδειχθεί προϊστάμενος της Γενικής Εισαγγελίας. Η υπηρεσία του εκεί του απέφερε τον τίτλο του «σερ» το 2014.

Από το 2015 εκπροσωπεί ως βουλευτής του Εργατικού Κόμματος την περιφέρεια Holborn and St Pancras του κεντρικού Λονδίνου και υπό τον προκατόχό του Τζέρεμι Κόρμπιν υπηρέτησε ως σκιώδης υπουργός Brexit την ταραχώδη περίοδο μετά από το δημοψήφισμα του Brexit, υποστηρίζοντας τότε τη διενέργεια δεύτερου δημοψηφίσματος.

Μετά την παραίτηση Κόρμπιν στον απόηχο της εκλογικής ήττας του 2019 διεκδίκησε και κέρδισε την ηγεσία του κόμματος, προτάσσοντας μία αρκετά αριστερή ατζέντα. Οι εσωκομματικοί επικριτές του τον κατηγορούν ως «προδότη», καθώς τελικά κινήθηκε με σαφήνεια προς το κέντρο, απορρίπτοντας πολιτικές του προκατόχου του, τον οποίο εν τέλει απέπεμψε από το κόμμα. Για τους υποστηρικτές του, ο Κιρ Στάρμερ είναι ένας πολιτικός που αναγνωρίζει λάθη του παρελθόντος και δεν διστάζει να αναλάβει δραστικά μέτρα για να τα διορθώσει.

Πιστώνεται την αντιμετώπιση των φαινομένων αντισημιτισμού στο κόμμα, την αποκατάσταση της εκλογικής αξιοπιστίας των Εργατικών και τη μετρημένη αλλά συχνά καυστική αντιπολίτευση έναντι σειράς Συντηρητικών πρωθυπουργών.

Ως υποψήφιος πρωθυπουργός είχε δεσμευθεί για «έξι πρώτα βήματα» πολιτικής: επίτευξη οικονομικής σταθερότητας, μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών στο σύστημα δημόσιας υγείας NHS, σύσταση μιας Διοίκησης Ασφάλειας Συνόρων (με χρήματα από το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα απέλασης παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα που έχει πει ότι θα καταργήσει), δημιουργία μιας δημόσιας εταιρείας ενέργειας, της Great British Energy, με έμφαση στην πράσινη ενέργεια, πάταξη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και πρόσληψη 6.500 δασκάλων.

Παρόλα αυτά, έχει επικριθεί από τα άλλα κόμματα και τον Τύπο για την απουσία λεπτομερειών επί κρίσιμων ζητημάτων πολιτικής που θα κληθεί να εφαρμόσει: από τη φορολογική πολιτική και τον τρόπο μείωση του υπέρογκου δημοσίου χρέους, μέχρι τη διαχείριση των παράτυπων μεταναστών και τους χρονικούς στόχους για την ενεργειακή μετάβαση.

Ο ίδιος δηλώνει «προοδευτικός κεντρώος» πολιτικός. Στις πολιτικές αναλύσεις συχνά περιγράφεται ως «λογικός», «σοβαρός», «μεθοδικός», «ρεαλιστής» και «ανιαρός» πολιτικός που δίνει έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών παρά σε άκαμπτες ιδεολογικές χίμαιρες. Όπως έχει επισημανθεί, αυτό τον διαφοροποιεί κάθετα από όλους τους Συντηρητικούς ηγέτες των τελευταίων ετών, που έμοιαζαν να νοιάζονται πιο πολύ για την ικανοποίηση των αξιώσεων της πιο δεξιάς πτέρυγας του κόμματος παρά για τις ανάγκες των πολιτών.

Ο τρόπος διακυβέρνησής του προεξοφλείται ότι θα μοιάζει με τον χαρακτήρα του. 'No drama Starmer' έγραψε ο Guardian, προβλέποντας μια διακυβέρνηση χωρίς εκπλήξεις, χωρίς εξάρσεις, χωρίς δράματα, όπως αυτά από το Brexit και μετά.

Πολλές οι προκλήσεις

Οι προκλήσεις για τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας είναι πολλές και θα χρειαστεί γρήγορα να δείξει τα χαρτιά που κράτησε κρυμμένα στην προεκλογική περίοδο, κυρίως ως προς το πού θα βρεθούν τα χρήματα για την έμφαση που θέλει να δώσει στο NHS και στην κοινωνική μέριμνα και το πώς θα τηρήσει την υποσχεθείσα αποφυγή λιτότητας αν δεν αυξήσει τους φόρους - δηλαδή τη βασική προεκλογική προειδοποίηση του Σούνακ προς τους πολίτες έναντι της προοπτικής μιας κυβέρνησης υπό τον Στάρμερ.

Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής πρέπει να αναμένεται μία ειλικρινά πιο θερμή σχέση με την ΕΕ, με τον Στάρμερ πάντως να έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο μανιφέστο του Εργατικού Κόμματος, εξάλλου, υπάρχει σαφής τοποθέτηση υπέρ μιας το συντομότερο δυνατό αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους.

Ως προς το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα, η διάθεση και η ρητορική είναι μεν πιο θετική, αλλά έχει ξεκαθαριστεί στο ανώτερο επίπεδο πως δεν σχεδιάζεται καμία αλλαγή του νόμου που απαγορεύει την οριστική αφαίρεση εκθεμάτων από το Βρετανικό Μουσείο.

Αυτά πάντως που ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ έχει αποκαλύψει με πλήρη σαφήνεια ότι θέλει να κάνει ως πρωθυπουργός αφορούν την προσωπική του ζωή: να σταματά να εργάζεται τις Παρασκευές στις 6 το βράδυ για να περνά χρόνο με την οικογένεια και να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο μία φορά την εβδομάδα, όπως κάνει εδώ και δεκαετίες.

Ευτυχώς για τον ίδιο η Αγγλία παίζει τον προημιτελικό της το Σάββατο, όταν θεωρητικά θα έχει ολοκληρωθεί ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης από τον φίλαθλο πρωθυπουργό.

Μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων γίνεται ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος κέρδισε με 8.405 ψήφους διαφορά την περιφέρεια του Κλάκτον στο Έσεξ.

Ήταν η όγδοη απόπειρα του αρχηγού του υπερδεξιού κόμματος Reform UK και πρώην ηγέτη των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων UKIP και Brexit Party.

Στην επινίκια ομιλία του ο 60χρονος πολιτικός χαρακτήρισε τη νίκη του και την πολύ καλή επίδοση του Reform UK ως «το πρώτο βήμα για κάτι που θα σας εκπλήξει όλους», προσθέτοντας ότι το κόμμα του θα καλύψει το «κενό» στον κεντροδεξιό χώρο.

Είπε ότι πλέον θα στοχεύσει τις ψήφους των Εργατικών. «Ερχόμαστε για τους Εργατικούς» προειδοποίησε.

Στο βόρειο Λονδίνο, στην περιφέρεια του Βορείου Ίσλινγκτον, νικητής αναδείχθηκε ξανά ο Τζέρεμι Κόρμπιν, εκπρόσωπος της περιφέρειας από το 1983.

Ο αριστερός πολιτικός ηγήθηκε του Εργατικού Κόμματος στις δύο προηγούμενες γενικές εκλογές, του 2017 και του 2019.

Κατήλθε, ωστόσο, ως ανεξάρτητος μετά από την κόντρα του με τον διαδόχό του Κιρ Στάρμερ με αφορμή τις καταγγελίες περί αντισημιτισμού στο κόμμα υπό την ηγεσία Κόρμπιν.

Πηγή: Skai.gr, BBC News, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.