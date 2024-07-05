Σάλο έχει προκάλεσε η κίνηση Τούρκου ποδοσφαιριστή, που σχετίζεται με τους Γκρίζους Λύκους, μετά το γκολ που πέτυχε στη φάση των 16 κόντρα στην Αυστρία (2-1).

Ειδικότερα, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Τουρκίας θριάμβευσε την Τρίτη, νικώντας την Αυστρία σε αγώνα των 16 του Euro 2024 στη Λειψία της Γερμανίας και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Όμως ο αμυντικός Μερίχ Ντεμιράλ, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ της Τουρκίας στη νίκη με 2-1, τράβηξε την προσοχή για μη αθλητικούς λόγους όταν πανηγύρισε τη νίκη του με μια κίνηση του χεριού που συνδέεται με ακροδεξιούς, υπερεθνικιστικούς συμβολισμούς.

Η UEFA, το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ξεκίνησε έρευνα για τον Ντεμιράλ, ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τιμωρία. Αυτό οφείλεται στο ότι ο λεγόμενος χαιρετισμός του λύκου -ενώνοντας τον αντίχειρα, το μεσαίο και το δάχτυλο για να μιμηθεί το σχήμα του κεφαλιού του λύκου- είναι το σύμβολο των Γκρίζων Λύκων, μιας υπερεθνικιστικής τουρκικής ομάδας γνωστής και ως Ιδεαλιστικές Εστίες ή Ulku Ocaklari.

Η χειρονομία απαγορεύεται νομικά στην Αυστρία, αλλά όχι στη Γερμανία, όπου συζητείται παρόμοια απαγόρευση.

Ποιοι είναι οι Γκρίζοι Λύκοι;

Το σύμβολο έγινε πρωτοσέλιδο στη Γερμανία πριν από σχεδόν ένα χρόνο, αφού ο Mesut Özil, πρώην σταρ της εθνικής Γερμανίας, προκάλεσε επίσης σάλο όταν μια φωτογραφία με τον προπονητή γυμναστικής του αποκάλυψε το τατουάζ του με έναν λύκο που ουρλιάζει και τρία μισοφέγγαρα -τυπικά σύμβολα των Γκρίζων Λύκων. Το σχέδιο βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Γερμανία, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε σε οικογένεια Τούρκων μεταναστών.

Ο γκρίζος λύκος αποτελεί σημαντική φιγούρα για τους Τούρκους ακροδεξιούς εξτρεμιστές. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ένας γκρίζος λύκος έσωσε τους προγόνους των τουρκικών λαών από τους εχθρούς και τους βοήθησε να αποκτήσουν μεγάλη δύναμη. Ως εκ τούτου ο λύκος είναι για πολλούς και σύμβολο ισχύος.

Οι τρεις ημισέληνοι, με τη σειρά τους, υπήρχαν στην οθωμανική πολεμική σημαία. Σήμερα αντιπροσωπεύουν το λογότυπο του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), το οποίο είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Τούρκου προέδρου Ερντογάν εδώ και χρόνια.

Η ιδεολογία των Γκρίζων Λύκων

Η ιδεολογία των Γκρίζων Λύκων χαρακτηρίζεται από τις γερμανικές αρχές ως άκρως εθνικιστική, αντισημιτική και ρατσιστική, που εχθρεύεται Κούρδους, Εβραίους, Αρμένιους και Χριστιανούς, ούσα πεπεισμένη για την ανωτερότητα του τουρκικού έθνους. Οι Γκρίζοι Λύκοι έχουν διαπράξει πολλές βιαιοπραγίες και δολοφονίες στο παρελθόν και ιδιαιτέρως κατά τη δεκαετία του 1970. Σύμφωνα με τη γερμανική Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV), στόχος τους είναι η δημιουργία ενός ομοιογενούς κράτους όλων των τουρκικών λαών υπό τουρκική ηγεσία - από τα Βαλκάνια μέχρι τη δυτική Κίνα.

Σύμφωνα με τον ερευνητή του εξτρεμισμού Κεμάλ Μποζαΐ, υπάρχουν δύο κύρια ρεύματα εντός των Γκρίζων Λύκων: αφενός το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και, αφετέρου, το Κόμμα Μεγάλης Ενότητας (BBP). Σύμφωνα με την BfV, οι Γκρίζοι Λύκοι «γεννήθηκαν» από το υπερεθνικιστικό MHP.

Γκρίζοι Λύκοι στην Ευρώπη

Οι Γκρίζοι Λύκοι είναι οργανωμένοι σε όλη την Ευρώπη. Το 2007 ιδρύθηκε στη Φρανκφούρτη η οργάνωση-ομπρέλα Τουρκική Συνομοσπονδία στην Ευρώπη, προκειμένου να οργανώσει τα διάφορα παρακλάδια στην Ευρώπη.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν σημειωθεί αρκετές συγκρούσεις, ιδίως μεταξύ των Γκρίζων Λύκων και των Κούρδων. Το 2019 η Αυστρία ποινικοποίησε την επίδειξη των συμβόλων των Γκρίζων Λύκων και το 2020 η Γαλλία απαγόρευσε τη δράση του τοπικού παραρτήματος. Στις 18 Νοεμβρίου 2020 η Μπούντεσταγκ αποφάσισε να εξετάσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των Γκρίζων Λύκων. Μέχρι στιγμής, πάντως, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι Αρχές ασφαλείας στη Γερμανία πιστεύουν ότι υπάρχουν περίπου 12.500 μέλη των Γκρίζων Λύκων στη χώρα, περίπου 10.500 από αυτά είναι οργανωμένα σε ενώσεις.

Οι μεγαλύτερες οργανώσεις Γκρίζων Λύκων

Οι Γκρίζοι Λύκοι είναι οργανωμένοι σε τρεις μεγάλες ενώσεις στη Γερμανία. Η ένωση με τον μεγαλύτερο αριθμό μελών είναι η Τουρκική Δημοκρατική Ένωση Ιδεαλιστών Γερμανίας ή εν συντομία ADÜTDF, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα του MHP, συμμάχου του Ερντογάν. Με περισσότερα από 7.000 μέλη στη γερμανική επικράτεια, η ADÜTDF είναι η μεγαλύτερη οργάνωση-ομπρέλα των Γκρίζων Λύκων, μετρώντας 160 τοπικές ενώσεις.

Η δεύτερη σε ισχύ ένωση είναι η Ένωση Τουρκικών-Ισλαμικών Πολιτιστικών Συλλόγων στην Ευρώπη (ATIB). Σύμφωνα με την BfV έχει 1.200 μέλη και είναι οργανωμένη σε 25 τοπικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Ιδρύθηκε το 1987 από ένα γνωστό μέλος του κινήματος Ülkücü, που λέγεται ότι έδωσε αμοιβή και το φονικό όπλο στον άνθρωπο που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ.

Η τρίτη οργάνωση-ομπρέλα των Γκρίζων Λύκων ονομάζεται Ομοσπονδία Παγκόσμιας Τάξης στην Ευρώπη (ANF), η οποία έχει επίσης 1.200 μέλη σε περίπου 15 τοπικά τμήματα στη Γερμανία. Η ANF εκπροσωπεί τα συμφέροντα του ισλαμο-υπερεθνικιστικού Κόμματος Μεγάλης Ενότητας (BBP), το οποίο είναι επίσης μέλος του συνασπισμού του Ερντογάν. Πολυάριθμες πολιτικές δολοφονίες στην Τουρκία αποδίδονται στο BBP, τα μέλη του οποίου φέρονται να εμπλέκονται και στη δολοφονία του Αρμένιου δημοσιογράφου Χραντ Ντινκ στην Κωνσταντινούπολη.

