O πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δεν έχει λάβει καμία εντολή από το Συμβούλιο της ΕΕ να επισκεφτεί τη Μόσχα, τονίζει σε γραπτή ανακοίνωσή του ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ προσθέτοντας ότι το εν λόγω ταξίδι πραγματοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ουγγαρίας και Ρωσίας.

Ειδικότερα ο Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρει ότι «η Ουγγαρία είναι πλέον το κράτος μέλος της ΕΕ που έχει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Αυτό δεν συνεπάγεται καμία εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης που είναι ευθύνη του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε επίπεδο αρχηγού κράτους ή κυβέρνησης και του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για εξωτερικές υποθέσεις και πολιτική ασφάλειας σε υπουργικό επίπεδο».

«Ο πρωθυπουργός Ορμπάν δεν έχει λάβει καμία εντολή από το Συμβούλιο της ΕΕ να επισκεφθεί τη Μόσχα. Η θέση της ΕΕ σχετικά με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αντικατοπτρίζεται σε πολλά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή η θέση αποκλείει τις επίσημες επαφές μεταξύ της ΕΕ και του Προέδρου Πούτιν. Επομένως, ο Ούγγρος πρωθυπουργός δεν εκπροσωπεί την ΕΕ με καμία μορφή» υπογραμμίζει ο ύπατος εκπρόσωπος.

Τέλος επισημαίνει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει κατηγορηθεί από το διεθνές ποινικό δικαστήριο και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον ρόλο του σε σχέση με την απέλαση παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία.

Τι υποστηρίζει ο Ορμπάν για την επίσκεψή του στη Ρωσία

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι σε θέση να διαπραγματευτεί με την Ουκρανία και τη Ρωσία έπειτα από πληροφορίες μέσων ενημέρωσης ότι θα ταξιδέψει στη Μόσχα στη διάρκεια της ημέρας για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ορμπάν, επικριτής της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ο οποίος έχει τις στενότερες σχέσεις από όλους τους ηγέτες της ΕΕ με τον Πούτιν, είπε ότι το γεγονός πως η Ουγγαρία έχει αυτή την περίοδο την εναλλασσόμενη προεδρία του μπλοκ δεν τον εξουσιοδοτεί να διαπραγματευτεί για λογαριασμό της ΕΕ.

«Δεν χρειάζομαι εντολή αφού δεν εκπροσωπώ κάτι. Το μόνο που κάνω είναι να επισκέπτομαι εμπόλεμες περιοχές ή περιοχές που απειλούνται με πόλεμο, ο οποίος είναι απειλητικός και για την ΕΕ και την Ουγγαρία ή έχει αρνητικές επιπτώσεις για αυτές, και να κάνω ερωτήσεις», είπε ο Ορμπάν κατά την τακτική ραδιοφωνική του συνέντευξη σήμερα το πρωί χωρίς να διευκρινίσει αν θα επισκεφθεί τη Μόσχα αργότερα σήμερα.

Μετά τις χθεσινές πληροφορίες μέσων ενημέρωσης σχετικά με την επίσκεψη του Ορμπάν, ο Σαρλ Μισέλ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ δεν έχει εντολή να διαπραγματεύεται με τη Ρωσία για λογαριασμό της ΕΕ».

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλέστηκαν τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος χθες δεν επιβεβαίωσε αλλά ούτε διέψευσε την επίσκεψη.

Αξιωματούχοι της ουγγρικής κυβέρνησης δεν απάντησαν σε ερωτήματα του Reuters.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Ορμπάν είχε συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο και τον κάλεσε να εξετάσει το ενδεχόμενο εκεχειρίας για να επισπευθεί μια λήξη στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Όπως δήλωσε σήμερα ο Ορμπάν, έχει θέσει στον Ζελένσκι «τρεις με τέσσερις σημαντικές ερωτήσεις» για να μάθει «μέχρι πού διατίθεται να φθάσει το Κίεβο για την ειρήνη».

Ο Ορμπάν επισκέφθηκε τη Ρωσία το 2022 χωρίς να συναντηθεί με τον Πούτιν, τον οποίο έχει συναντήσει σε άλλες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

