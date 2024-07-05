Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ολοκληρώνοντας την προεκλογική του εκστρατεία ο σερ Κιρ Στάρμερ έκανε ένα τελευταίο ταξίδι Κάρντιφ-Εδιμβούργο-Μπέρμιγχαμ. Το ιδιωτικό τζετ που χρησιμοποίησε ήταν εκείνο που μετέφερε την εθνική ομάδα της Αγγλίας στη Γερμανία για το εν εξελίξει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου κάθισε μάλιστα στη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού Γκάρεθ Σάουθγκειτ.

Ο φανατικός ποδοσφαιρόφιλος Στάρμερ σίγουρα θα χάρηκε το συγκεκριμένο ταξίδι και πλέον μετά από την εκλογική του νίκη καλείται να δείξει ότι είναι και καλός προπονητής, οδηγώντας την ομάδα του, ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτά που ο ίδιος έχει ορίσει ως στόχο: σταθερότητα, ανάπτυξη, ευημερία, ευκαιρίες για όλους.

Όταν ο Γκάρεθ Σάουθγκειτ είχε αναλάβει τα ηνία της εθνικής είχε υπάρξει γκρίνια. Δεν ήταν όνομα που συνάρπαζε τους φιλάθλους. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τον Στάρμερ, που για πολλούς κέρδισε διότι οι Συντηρητικοί βυθίστηκαν στις ιδεοληπτικές τους έριδες και σταμάτησαν προ πολλού να εκπέμπουν την εικόνα μιας σοβαρής και ικανής κυβέρνησης. Ο νέος πρωθυπουργός θα ελπίζει πως όπως και ο Σάουθγκεϊτ (προ των απογοητευτικών φετινών εμφανίσεων) θα καταφέρει να γίνει αγαπητός και αποδεκτός με βάση τα πεπραγμένα του.

Γεννηθείς τον Σεπτέμβρη του 1962 στο Λονδίνο, ο Κιρ Στάρμερ μεγάλωσε στο Σάρεϊ. Το μικρό του όνομα το οφείλει στην αγάπη των γονιών του για τον ιστορικό ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Κιρ Χάρντι.

Όπως πολλάκις έχει αναφέρει ο ίδιος για να δείξει την ταπεινή του καταγωγή, ήταν γιος ενός κατασκευαστή εργαλείων και μιας νοσηλεύτριας. Τα σημαντικά προβλήματα υγείας της μητέρας του τον σημάδεψαν στη νεανική του ηλικία. Στο 16 του έγινε μέλος των Νεαρών Σοσιαλιστών του Εργατικού Κόμματος και στις σπουδές του επέλεξε τη νομική.

Η αρχική του ειδίκευση ως νομικός ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να καταφέρει το 2008 να αναδειχθεί προϊστάμενος της Γενικής Εισαγγελίας. Η υπηρεσία του εκεί του απέφερε τον τίτλο του «σερ» το 2014.

Από το 2015 εκπροσωπεί ως βουλευτής του Εργατικού Κόμματος την περιφέρεια Holborn and St Pancras του κεντρικού Λονδίνου και υπό τον προκατόχό του Τζέρεμι Κόρμπιν υπηρέτησε ως σκιώδης υπουργός Brexit την ταραχώδη περίοδο μετά από το δημοψήφισμα του Brexit, υποστηρίζοντας τότε τη διενέργεια δεύτερου δημοψηφίσματος.

Μετά την παραίτηση Κόρμπιν στον απόηχο της εκλογικής ήττας του 2019 διεκδίκησε και κέρδισε την ηγεσία του κόμματος, προτάσσοντας μία αρκετά αριστερή ατζέντα. Οι εσωκομματικοί επικριτές του τον κατηγορούν ως «προδότη», καθώς τελικά κινήθηκε με σαφήνεια προς το κέντρο, απορρίπτοντας πολιτικές του προκατόχου του, τον οποίο εν τέλει απέπεμψε από το κόμμα. Για τους υποστηρικτές του, ο Κιρ Στάρμερ είναι ένας πολιτικός που αναγνωρίζει λάθη του παρελθόντος και δεν διστάζει να αναλάβει δραστικά μέτρα για να τα διορθώσει.

Πιστώνεται την αντιμετώπιση των φαινομένων αντισημιτισμού στο κόμμα, την αποκατάσταση της εκλογικής αξιοπιστίας των Εργατικών και τη μετρημένη αλλά συχνά καυστική αντιπολίτευση έναντι σειράς Συντηρητικών πρωθυπουργών.

Ως υποψήφιος πρωθυπουργός είχε δεσμευθεί για «έξι πρώτα βήματα» πολιτικής: επίτευξη οικονομικής σταθερότητας, μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών στο σύστημα δημόσιας υγείας NHS, σύσταση μιας Διοίκησης Ασφάλειας Συνόρων (με χρήματα από το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα απέλασης παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα που έχει πει ότι θα καταργήσει), δημιουργία μιας δημόσιας εταιρείας ενέργειας, της Great British Energy, με έμφαση στην πράσινη ενέργεια, πάταξη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και πρόσληψη 6.500 δασκάλων.

Παρόλα αυτά, έχει επικριθεί από τα άλλα κόμματα και τον Τύπο για την απουσία λεπτομερειών επί κρίσιμων ζητημάτων πολιτικής που θα κληθεί να εφαρμόσει: από τη φορολογική πολιτική και τον τρόπο μείωση του υπέρογκου δημοσίου χρέους, μέχρι τη διαχείριση των παράτυπων μεταναστών και τους χρονικούς στόχους για την ενεργειακή μετάβαση.

Ο ίδιος δηλώνει «προοδευτικός κεντρώος» πολιτικός. Στις πολιτικές αναλύσεις συχνά περιγράφεται ως «λογικός», «σοβαρός», «μεθοδικός», «ρεαλιστής» και «ανιαρός» πολιτικός που δίνει έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών παρά σε άκαμπτες ιδεολογικές χίμαιρες. Όπως έχει επισημανθεί, αυτό τον διαφοροποιεί κάθετα από όλους τους Συντηρητικούς ηγέτες των τελευταίων ετών, που έμοιαζαν να νοιάζονται πιο πολύ για την ικανοποίηση των αξιώσεων της πιο δεξιάς πτέρυγας του κόμματος παρά για τις ανάγκες των πολιτών.

Ο τρόπος διακυβέρνησής του προεξοφλείται ότι θα μοιάζει με τον χαρακτήρα του. 'No drama Starmer' έγραψε ο Guardian, προβλέποντας μια διακυβέρνηση χωρίς εκπλήξεις, χωρίς εξάρσεις, χωρίς δράματα, όπως αυτά από το Brexit και μετά.

Πολλές οι προκλήσεις

Οι προκλήσεις για τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας είναι πολλές και θα χρειαστεί γρήγορα να δείξει τα χαρτιά που κράτησε κρυμμένα στην προεκλογική περίοδο, κυρίως ως προς το πού θα βρεθούν τα χρήματα για την έμφαση που θέλει να δώσει στο NHS και στην κοινωνική μέριμνα και το πώς θα τηρήσει την υποσχεθείσα αποφυγή λιτότητας αν δεν αυξήσει τους φόρους - δηλαδή τη βασική προεκλογική προειδοποίηση του Σούνακ προς τους πολίτες έναντι της προοπτικής μιας κυβέρνησης υπό τον Στάρμερ.

Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής πρέπει να αναμένεται μία ειλικρινά πιο θερμή σχέση με την ΕΕ, με τον Στάρμερ πάντως να έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο μανιφέστο του Εργατικού Κόμματος, εξάλλου, υπάρχει σαφής τοποθέτηση υπέρ μιας το συντομότερο δυνατό αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους.

Ως προς το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα, η διάθεση και η ρητορική είναι μεν πιο θετική, αλλά έχει ξεκαθαριστεί στο ανώτερο επίπεδο πως δεν σχεδιάζεται καμία αλλαγή του νόμου που απαγορεύει την οριστική αφαίρεση εκθεμάτων από το Βρετανικό Μουσείο.

Αυτά πάντως που ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ έχει αποκαλύψει με πλήρη σαφήνεια ότι θέλει να κάνει ως πρωθυπουργός αφορούν την προσωπική του ζωή: να σταματά να εργάζεται τις Παρασκευές στις 6 το βράδυ για να περνά χρόνο με την οικογένεια και να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο μία φορά την εβδομάδα, όπως κάνει εδώ και δεκαετίες.

Ευτυχώς για τον ίδιο η Αγγλία παίζει τον προημιτελικό της το Σάββατο, όταν θεωρητικά θα έχει ολοκληρωθεί ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης από τον φίλαθλο πρωθυπουργό.

