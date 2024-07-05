Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Σούνακ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την παραίτησή του από την πρωθυπουργία ανακοίνωσε έξω από την Ντάουνιγκ Στριτ ο Ρίσι Σούνακ. Λίγη ώρα αργότερα η παραίτηση έγινε δεκτή και από τον βασιλιά Κάρολο Γ'.

Θα ακολουθήσει η συνάντηση του βασιλιά με τον επόμενο πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Η σύζυγός του, Ακσάτα Μούρτι, στεκόταν πίσω του κρατώντας προληπτικά μια ομπρέλα, μετά την άσχημη εικόνα του συζύγου της να προκηρύσσει τις εκλογές απροστάτευτος υπό καταρρακτώδη βροχή πριν από έξι εβδομάδες.

Ο Σούνακ στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του έξω από την Ντάνουνγκ Στριτ είπε ότι ως πρωθυπουργός εργάστηκε με όλους τις δυνάμεις αλλά ο λαός έδωσε σαφή εντολή για αλλαγή κυβέρνησης, αναγνωρίζοντας ότι το κόμμα του δεν τα κατάφερε.

«Άκουσα τον θυμό και την απογοήτευσή σας και αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτήν την αποτυχία», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας συγγνώμη από τους υποψηφίους των Συντηρητικών και τους υπεύθυνους της καμπάνιας του που «δούλεψαν ακούραστα».

Στην τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός, λίγο πριν υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο, ο Σούνακ προανήγγειλε την παραίτηση του και από την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, η οποία όμως θα ισχύσει αργότερα, όταν το κόμμα θα έχει έτοιμη τη διαδικασία ανάδειξης του διαδόχου του.

Συνοψίζοντας τα επιτεύγματά του ως πρωθυπουργός, στάθηκε στη μείωση του πληθωρισμού και στη στήριξη της Ουκρανίας.

Παρά τις πολιτικές διαφωνίες, χαρακτήρισε τον νέο πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ «αξιοπρεπή» άνθρωπο που νοιάζεται για τα κοινά, τον οποίο και σέβεται. Είπε δε ότι ο διάδοχός του στην Ντάουνινγκ Στριτ αξίζει την κατανόηση του κόσμου καθώς θα κάνει μαζί με την οικογένειά του αυτή την «τεράστια μετάβαση» στο κορυφαίο πολιτικό αξίωμα της χώρας.

Ολοκλήρωσε τη δήλωσή του πριν αναχωρήσει για το Παλάτι ώστε να υποβάλει στον βασιλιά επισήμως την παραίτηση από την πρωθυπουργία τονίζοντας τη σημασία της ανάδειξης ενός γόνου μεταναστών στην ηγεσία της χώρας. «Πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την ιδέα του ποιοι είμαστε, σε αυτό το όραμα καλοσύνης, αξιοπρέπειας και ανεκτικότητας που πάντα ήταν ο βρετανικός τρόπος», σημείωσε.

