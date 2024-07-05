Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τις πρώτες του δηλώσεις έκανε ο Κιρ Στάρμερ μετά από την επανεκλογή του στην περιφέρεια Holborn & St Pancras

Ο Στάρμερ που στις 2.30 ώρα Λονδίνου έφτασε στο κέντρο καταμέτρησης ψηφοδελτίων της περιφέρειάς του στο βόρειο Λονδίνο δήλωσε έτοιμος να ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Σας υπόσχομαι αυτό: είτε με ψηφίσατε είτε όχι, θα υπηρετήσω κάθε άνθρωπο σε αυτή την περιφέρεια… Απόψε ο κόσμος εδώ και σε όλη τη χώρα μίλησε και είναι έτοιμος για αλλαγή. Εσείς ψηφίσατε, τώρα είναι ώρα για εμάς να ανταποκριθούμε», είπε.

Πάντως ο κ. Στάρμερ εξελέγη με περίπου 10.000 ψήφους λιγότερες σε σχέση με το 2019. Μόλις έφτασε στο κέντρο ο Στάρμερ συνομίλησε με τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος εκεί ενώ παράλληλα πόζαρε και έβγαλε μερικές selfies μαζί του.

Εξάλλου, οι Εργατικοί ηττήθηκαν τελικά από τον ανεξάρτητο πλέον Τζέρεμι Κόρμπιν στην περιφέρεια Βορείου Ίσλινγκτον στο βόρειο Λονδίνο.

Μεγάλη έκπληξη συνιστά εξάλλου η ήττα του κορυφαίου μέλους της μέχρι τώρα σκιώδους κυβέρνησης των Εργατικών Τζόναθαν Άσγουορθ, που ήταν και εκ των επιφανών εκπροσώπων του κόμματος στην προεκλογική εκστρατεία. Έχασε την έδρα στο Νότιο Λέστερ για 979 ψήφους από τον ανεξάρτητο υποψήφιο Σόκατ Άνταμ.

Ήττα από την υποψήφια και ηγέτιδα των Πρασίνων Κάρλα Ντινάιερ υπέστη στο Κεντρικό Μπρίστολ και η σκιώδης υπουργός Πολιτισμού των Εργατικών Θάνγκαμ Ντεμπονέρ.

Στο Συντηρητικό Κόμμα την έδρα τους έχασαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς και η υπουργός Παιδείας Τζίλιαν Κίγκαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.