Μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων γίνεται ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος κέρδισε με 8.405 ψήφους διαφορά την περιφέρεια του Κλάκτον στο Έσεξ.

Ήταν η όγδοη απόπειρα του αρχηγού του υπερδεξιού κόμματος Reform UK και πρώην ηγέτη των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων UKIP και Brexit Party.

Στην επινίκια ομιλία του ο 60χρονος πολιτικός χαρακτήρισε τη νίκη του και την πολύ καλή επίδοση του Reform UK ως «το πρώτο βήμα για κάτι που θα σας εκπλήξει όλους», προσθέτοντας ότι το κόμμα του θα καλύψει το «κενό» στον κεντροδεξιό χώρο.

Είπε ότι πλέον θα στοχεύσει τις ψήφους των Εργατικών. «Ερχόμαστε για τους Εργατικούς» προειδοποίησε.

Στο βόρειο Λονδίνο, στην περιφέρεια του Βορείου Ίσλινγκτον, νικητής αναδείχθηκε ξανά ο Τζέρεμι Κόρμπιν, εκπρόσωπος της περιφέρειας από το 1983.

Ο αριστερός πολιτικός ηγήθηκε του Εργατικού Κόμματος στις δύο προηγούμενες γενικές εκλογές, του 2017 και του 2019.

Κατήλθε, ωστόσο, ως ανεξάρτητος μετά από την κόντρα του με τον διαδόχό του Κιρ Στάρμερ με αφορμή τις καταγγελίες περί αντισημιτισμού στο κόμμα υπό την ηγεσία Κόρμπιν.

